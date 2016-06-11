​Огнем рожденное искусство

Начало этой уникальной коллекции закладывалось во второй половине XIX века, в так называемый оренбургский период в истории музея. В то время первые экспонаты были пожертвованы частными лицами и представляли в основном предметы быта народов России, Казахстана, стран Центральной Азии, Европы разных веков. Среди них своей красотой и изяществом, оригинальностью декора и высоким исполнительским мастерством выделяются изделия из различных видов керамики.

Так, интерес посетителей неизменно вызывает тарелка из китайского фарфора XI века, найденная при раскопках древнего города Талхира, или Талгара, близ Алматы, а также старинные вазы больших и малых форм китайских и японских мастеров. На выставке представлены различные статуэтки, столовые и чайные сервизы, блюда и чайные пары, единичные экземпляры столовой посуды. Экспонированы также керамические предметы малых форм – изящные образцы сувениров, используемых в домашнем интерьере. Всего в экспозицию вошло более 300 предметов.

Музейные работники напомнили, что первые гончарные изделия на территории Казахстана появились в V тысячелетии до н. э., в эпоху неолита. Именно в этот период начался переход к земледелию и скотоводству, люди научились лепить и обжигать на костре глиняные сосуды с круглым дном и незатейливым орнаментом. Гончарным искусством владели потомки усуней и саков, жившие в городах Таразе, Кулане, Мерке. Большое влияние на становление гончарного ремесла оказывали предметы, попадавшие на нашу территорию по Шелковому пути. Неудивительно, что многие лепные изделия того времени имеют общие черты с предметами иранского, китайского и даже японского производства.