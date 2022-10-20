Огнестрел и ножевое…

В Сатпаеве совершено покушение на убийство 24-летнего парня.

На молодого человека напали днем, в центре города возле торгового центра Ulytau Mall. По соседству расположены городской акимат, площадь Горняков, где гуляют родители с детьми, небольшие кафе и магазины.

Некоторые очевидцы утверждают, что слышали хлопки, потом крики. В соцсетях быстро распространяются видео, снятые прохожими.

Прибывшие на место преступления медики «скорой» после оказания первой помощи доставили потерпевшего в областную многопрофильную больницу Жезказгана. По данным управления здравоохранения, он гос­питализирован с огнестрельным ранением правого бедра и половых органов. Ему провели операцию. Врачи сообщили, что жертве также нанесли ножевое ранение в спину.

По горячим следам полиция задержала двух подозреваемых молодых людей 18 и 20 лет. Один из них был за рулем, второй, предположительно, стрелял. Здержанные дают показания. По предварительной версии, покушение на убийство было совершено после ссоры. Личнос­ти всех участников инцидента установлены, принимаются меры к их задержанию.