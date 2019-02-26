​Огнетушитель в каждый дом

Огнетушителями, автономными датчиками и другими средствами пожаротушения уже обеспечены 150 домов. Помощь получают многодетные актюбинцы, одинокие пенсионеры, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. При необходимости жителям устанавливают предтопочные листы, помогают очистить дымоходы и придомовые территории от мусора. Кроме того, в доме ребенка «Үміт» бесплатно оборудованы 6 пожарных шкафов.

В семье Берикбаевых четверо детей, при этом один из них – особенный ребенок. Теперь волноваться за домочадцев, по словам главы семейства, он будет поменьше, ведь установленное устройство реагирует на дым даже при слабом задымлении.

Принцип работы датчика угарного газа прост: при попадании в него дыма он начинает издавать громкий сигнал, предупреждающий об опасности. Именно благодаря этим небольшим автономным «коробочкам», объясняет начальник управления ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский, у жильцов дома появляется возможность вовремя покинуть помещение.

Безвозмездно пожарные сигнализации в рамках акции «Твори добро» установили в более чем 40 домах. Еще 50 датчиков местные исполнительные органы планируют закупить в ближайшее время. Вместе с тем инструктаж по пожарной безопасности проведен с 25 тыс. жителей по всей области. Распространено более 16 тыс. агитационных материалов.

О том, как нужно вести себя при возникновении пожара, объясняют и маленьким актюбинцам. Интерактивные уроки проведены в 79 школах региона. Увы, всего в 2018 году в жилом секторе Актюбинской области произошло 475 пожаров. Стихия унесла жизни 12 человек, четверо из которых дети. Только в январе текущего года в жилых домах зарегистрировано более десятка пожаров. К счастью, пострадавших нет.

На днях в Актобе сгорел дом многодетной семьи Байтубетовых. Пожар вспыхнул в тот момент, когда в доме оставались трое детей. Взрослых не было. По чистой случайности в гости заглянул родственник, и ребятишек удалось спасти от огня. Власти города обещают помочь погорельцам. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Власти региона поручили усилить контроль за противопожарной безо­пасностью по всей области. Данный вопрос был рассмотрен на специальном заседании областного акимата. В центре внимания оказалось противопожарное состояние не только частного сектора, но и многоэтажных жилых домов. Как было отмечено, из указанных выше 475 пожаров в 75 случаях минувшего года они произошли в многоэтажках. Основные причины – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

По словам руководителя депар­тамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржана Сыздыкова, в январе 2019 года в жилом секторе произошло уже 17 пожаров, в том числе в многоэтажном доме. Проверки показывают, что в противопожарном обеспечении в домах повышенной этажности Актобе, к сожалению, имеется ряд проблем. Поэтому дано указание принять исчерпывающие меры для снижения пожарной опасности, в том числе поручено изучить возможности активизации работы по установке газоанализаторов.

Стоит отметить, что в целях усиления пожарной безопасности в регионе с 2017 года создано 11 пожарных пос­тов, обеспечивающих защиту 72 населенных пунктов. На текущий год запланировано создание еще шести в селах Акжар Хромтауского, Шиликти Шалкарского, Кумсай и Мугалжар Мугалжарского, Айке Айтекебийского и Родниковке Мартукского района.

В среднем на создание пожарного поста с учетом приобретения пожарного автомобиля требуется 21 млн тенге. Глава региона поручил акимам названных районов обеспечить своевременное выделение денежных средств.