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​Огни большого города

Марина Михайлова

Так, в едином стиле по-новому засияли телебашня «Коктобе», Академия наук РК, ГАТОБ им. Абая, театр им. Лермонтова, театр им. Ауэзова, музей им. Кастеева, монумент Независимости и высотные жилые здания на площади Республики, здание городского акимата, Центральная мечеть, КазНУ им. аль-Фараби, выставочный комплекс «Атакент», гостиница «Казахстан» и другие знаковые здания и сооружения города.

– Мы делаем наш город удобным, комфортным, безопасным и красивым, – отметил аким города Алматы Бауыржан Байбек, поздравляя коллектив Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова с улучшением облика здания.

Подсветки у этого театра никогда не было, здание стояло в темноте. Декоративными огнями «лермонтовка» засияла к открытию своего юбилейного 85-го сезона.

Архитектурное освещение получат 50 знаковых зданий и сооружений южного мегаполиса. На 45 запланированных объектах работа уже проведена. Главная задача проекта – формирование единого архитектурного стиля подсветки городских зданий, сооружений и ландшафта в вечернее и ночное время.

Как подчеркнули специалис­ты компаний, выполняющих работы по подсветке зданий, в реализации этого проекта применяются современные светодиодные энергосберегающие технологии. Профессиональное светодиодное оборудование имеет высокий срок службы, низкое энергопот­ребление и хорошую яркость. Дизайн архитектурной подсветки разрабатывается согласно особенностям зданий, с доминирующим сочетанием белого и желто-оранжевых тонов.

Сегодня архитектурное освещение используется во многих мегаполисах, подчеркивая индивидуальность и самобытность городских достопримечательностей, создавая комфортную среду для вечерних прогулок. В мультипликативном аспекте городское освещение решает еще ряд задач, в числе которых снижение числа ДТП и уличной преступности на 25%.

Отметим, что концепция архитектурной подсветки Алматы реализуется с 2016 года за счет внебюджетных средств. 

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