Ого-го, Котто! или C кем в будущем встречаться Головкину 877 Талгат ИСЕНОВ

Сделать себе подарок на день рождения в виде символической 33-й победы на профессиональном ринге казахстанский средневес сможет 16 мая в Лос-Анджелесе, где он будет защищать свои титулы в поединке против американца Вилли Монро-младшего.

28-летний Монро-младший (19-1, 6 KO) является боксером средней руки и совершенно не тем бойцом, которого хотели бы видеть в соперниках Головкина болельщики и обозреватели. Американец и сам прекрасно понимает, что шансов против GGG у него немного. Но по законам жанра профи-бокса уверенность надо выражать всегда и везде.

– Как одолеть человека, который кажется непобедимым? Быть мангустом, то есть быстрым и вертким. Я считался аутсайдером практически в каждом своем матче. Но в итоге я побеждал и делал это довольно легко. 16 мая планирую сделать то же самое, – говорит Монро.

При всем уважении к Монро, он – не оппонент нашему соотечественнику. Геннадий Головкин недавно составил список из пяти предпочтительных для себя бойцов.

На пятое место казахстанец поставил 31-летнего американца Питера Куиллина (средний вес, чемпион мира по версии WBO, 31-0, 22 KO).

– Именно в данный момент Куиллин мне не так интересен. Возможно, мы встретимся с ним в будущем, но не сейчас, – так охарактеризовал Питера Куиллина Головкин.

– Признаю, что Головкин хороший боксер. Он делает то, что должен делать. Он очень скромный, и я многое узнал о том, как он ведет себя на публике. Однако он далеко не монстр. Я таких никогда не боялся, – это мнение Куиллина о Головкине.

Другому 31-летнему американцу Андре Уорду (второй средний вес, чемпион мира по версиям WBC, WBA и The Ring, 27-0, 14 КО) Головкин отвел четвертое место.

– Я уважаю его и хочу встретиться с ним. Но, во-первых, я сосредоточен на своем весе, во-вторых, хочу PPV-бои (кассовые матчи). Пусть извинит меня Андре, но он не боец PPV, – говорит Головкин.

– Люди постоянно спрашивают меня, является ли Геннадий Головкин лишь результатом работы рекламщиков и промоутеров. Я не думаю, что он – исключительно продукт рекламы. Ясно видно, на каком уровне Головкин дерется. Я верю, что он серебряный медалист Олимпиады. Вы бы не вышли так далеко на мировой уровень из любителей, не будучи талантливым. Так что он настоящий боец, я отдаю ему должное, – мнение Уорда о GGG только уважительное.

29-летнего мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (второй средний вес, экс-чемпион мира по версии WBC, 48-1-1, 32 КО) Головкин определил на третье место.

– Он очень много болтает, вначале говорит, что перейдет в один вес, а потом в другой. Это несерьезно. Он не является моим фаворитом в соперники на данный момент, – вот что думает Геннадий о Чавесе-младшем.

Хулио и в самом деле отличается длинным языком. Совсем не как главный герой знаменитого боксерского рассказа Джека Лондона «Мексиканец».

– Без своей мощи Головкин не такой уж и хороший боксер. Ставлю миллион долларов из гонорара, что нокаутирую его, если мы встретимся в поединке, – бахвалится Хулио Сезар Чавес-младший.

Зато о другом мексиканце – 24-летнем Сауле Альваресе (первый средний вес, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC и The Ring, 44-1-1, 31 KO) Геннадий совсем другого мнения. Казахстанец его поставил на второе место.

– Сауль – замечательный боец, молодой и в то же время очень опытный. Возможно, нам нужно время для организации совместного большого боя PPV. Встречу с ним особенно ждут наши болельщики, это было бы большим подарком для них, – считает Головкин.

– Головкин – сильный боец. Когда мне было 20 лет, я дважды был в лагере Big Bear, где мы с Головкиным спарринговали. Он был тяжелее и мощно бил меня. Это были хорошие спарринги, – говорит Альварес.

Ну а основной мишенью для GGG является 34-летний пуэрториканец Мигель Котто (средний вес, чемпион мира по версии WBC, 39-4, 32 KO).

– Мы с ним очень похожи. Однозначно, моя цель – это бой с Котто, – заявляет Геннадий Головкин.

Объединительный поединок за пояса с Мигелем Котто – это и есть тот самый «Большой бой Головкина», который с нетерпением ждут болельщики. Но состоится ли он в ближайшей перспективе?

– Да, Головкин – великолепный боец, великолепный чемпион. Однако на данный момент­ мы полностью погружены в переговоры о матче с Саулем Альваресом. И пока еще ничего не известно. Никакой ясности нет, нам еще есть куда двигаться в этих переговорах, – говорит Котто.

Здесь необходимо отметить, что Головкин является обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Мигель Котто. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил пуэрториканцу возможность провести одну добровольную защиту перед боем с казахстанцем. Иными словами, перспективы проведения поединка Головкин – Котто стали еще более туманными.

Авторитетное американское издание Examiner.com считает, что боксер из Пуэрто-Рико просто-напросто избегает пое­динка против GGG.

– Головкин был предельно ясен насчет того, что хочет Котто в следующие соперники. Мигель должен проявить характер и доказать свою мужественность, приняв вызов уже в нынешнем году. К сожалению, хоть пуэрториканец и является смелым, скорее всего он оставит свой пояс, чтобы не встречаться с Головкиным, – рассуждают в Examiner.com.

Если казахстанец хочет помериться силами с Котто, то испытать на себе мощь кулаков Геннадия вознамерился 31-летний кубинец Эрисланди Лара (первый средний вес, «регулярный» чемпион мира по версии WBA, 20-2-2, 12 KO).

– Я никого не избегаю и всегда ищу боев с лучшими. Ничто не может быть столь важным, как поддержание активности в ожидании больших поединков. Я хочу драться с Мигелем Котто – он великий чемпион. Я хочу драться с Геннадием Головкиным – он прос­то монстр. Ищу боев с ними и не могу уже ждать. Рано или поздно они будут драться со мной, – говорит Лара.

Последним в хронологичес­ком порядке бойцом, изъявившим желание биться против казахстанского боксера, стал 26-летний британец Энтони Огого (средний вес, 7-0, 4 KO).

– В долгосрочной перспективе я, конечно, хотел бы встретиться с Геннадием Головкиным. А как же еще? Он побил моих земляков Мэттью Маклина и Мартина Мюррея. Смотрел эти бои и думал, что ему нужно отплатить тем же. Как только вернусь на ринг и приступлю к тренировкам, он будет одним из тех, с которыми я бы хотел провести бой в ближайшие 2–3 года, – заявил­ Огого.

Понятно, что малоизвестный боксер из Великобритании всего-навсего пытается привлечь к себе внимание за счет имени Головкина. Тем не менее не стоит исключать вариант, что в будущем Геннадию и в самом деле придется драться с Огого вместо топового бойца. Промоутерам GGG и других сильных средневесов нужно, наконец, побыстрее договариваться.