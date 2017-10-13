​Огонь, батарея!

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Далелхан Шаханов

На полевом выходе курсантов-четверокурсников ждали практические занятия. Будущие командиры закрепили на деле полученные теоретические знания, выполняли упражнения учебных стрельб. Где еще можно обучить курсанта правильно использовать возможности вооружения боевых машин, уверенно управлять огнем взвода и роты в бою, показать устройство и правила эксплуатации военной техники?

– На полигоне мы отрабатываем такие приемы, как обнаружение целей на поле боя и поражение их огнем, уверенное применение правил стрельбы и выполнение упражнений из основных изучае­мых образцов вооружения. Мы используем боевые возможности вооружения, проводим расчеты эффективности стрельбы и огневых возможностей мотострелковых подразделений. Подобные занятия стали важным этапом обучения и отличной возможностью проверить на практике полученные нами знания и умения, – отмечает курсант из 13-й роты Олжас Куандыков.

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