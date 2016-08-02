​Огонь на опережение

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Сергей НАГОВИЦЫН

Вчера на полигоне Гвардейский в рамках АрМИ-2016 стартовали крупнейшие соревнования – «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж», которые завершатся 9 августа.

Обрадую наших читателей: в стартовый день лидерство захватила команда Казахстана.

В конкурсе «Снайперский рубеж» выступят военнослужащие из Казахстана, Венесуэлы, Кыргызстана, Китая, России, Беларуси, Зимбабве, Индии, Ирана, Монголии, Греции, Армении. В соревнованиях артиллеристов в борьбе за звание лучших сойдутся представители Казахстана, Венесуэлы, Кыргызстана, Китая и России. В общей сложности в двух конкурсах примут участие 278 человек: 32 казахстанских военнослужащих и 246 иностранных участников.

– Мы рассматриваем эти игры не просто как соревнования, – сказал на церемонии открытия АрМИ-2016 министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов. – Для нас их суть скрывается в уникальном сплаве состязательного духа с духом воинского братства. В этом плане, на мой взгляд, полностью обоснованно их сравнение с военными Олимпийскими играми. Это подтверждает и другой факт: с момента проведения первых международных Армейских игр значительно расширился страновой охват. Если в прошлом году было 14 номинаций с участием 16 стран, которые представляли 57 команд в количестве 1 300 участников, то в нынешнем году 23 номинации 15 стран, которые сформировали 121 команду с общей численностью более 3 000 человек. А такие страны, как Германия, Австрия, Израиль, Саудовская Аравия, направили своих наблюдателей. Все это говорит не только о возрастающем интересе, но и о жизнеспособности самой идеи.

Министр также отметил, что Армейские международные игры стали новым символом международного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Они проходят во второй раз, но уже вышли на новый качественный и количественный уровень.Так, 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке проходят одновременно на 20 военных полигонах России и Казахстана и разворачиваются в акваториях Балтийского, Черного и Каспийского морей.

В следующем году масштаб программ Армейских международных игр увеличится. Добавляются совершенно новые соревнования АрМИ в Казахстане. Это – ралли на бронированных автомашинах и многоборье среди женщин-военнослужащих.

«Казахстанская правда» будет освещать это событие. Продолжение – в следующих номера х газеты.

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