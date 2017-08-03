В Костанае задержали подозреваемых в грабеже, убийстве и поджоге. В сгоревшем доме было обнаружено тело 64-летнего пенсионера. Однако осмотр показал, что причиной смерти был не огонь. По версии следствия, троица выпивших костанайцев решила поживиться и залезла в дом по улице Пригородная. Дело было ранним утром. По всей видимости, мужчина решил оказать сопротивление, за что и был жестоко убит. Из дома вынесли телевизор и пару сотовых телефонов.

Оперативники задержали подозреваемых в течение нескольких часов. Все они ранее судимы за кражи и грабежи. Теперь к «послужному» списку прибавилось обвинение в убийстве и поджоге. Ведется досудебное расследование по статье «Убийство». Подозре­вае­мые находятся в изоляторе временного содержания.