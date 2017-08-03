​Огонь оставил следы

483
Евгения Ермакова, Костанай

В Костанае задержали подозреваемых в грабеже, убийстве и поджоге. В сгоревшем доме было обнаружено тело 64-летнего пенсионера. Однако осмотр показал, что причиной смерти был не огонь. По версии следствия, троица выпивших костанайцев решила поживиться и залезла в дом по улице Пригородная. Дело было ранним утром. По всей видимости, мужчина решил оказать сопротивление, за что и был жестоко убит. Из дома вынесли телевизор и пару сотовых телефонов.

Оперативники задержали подозреваемых в течение нескольких часов. Все они ранее судимы за кражи и грабежи. Теперь к «послужному» списку прибавилось обвинение в убийстве и поджоге. Ведется досудебное расследование по статье «Убийство». Подозре­вае­мые находятся в изоляторе временного содержания. 

Популярное

Все
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
О дружбе, труде и просвещении
Для повышения качества жизни казахстанцев
Философия Абая – пища для ума
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Учил мыслить и творить
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Границы в голове
Указ Главы государства о назначении
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Спасет родительский контроль
Путешествие в заповедный мир
Главное – найти подход
Созвучие графики и поэзии
Диалог сквозь время
В Шымкенте завершена реконструкция водохранилища Акжар
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Более 500 тыс. детей получат помощь
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]