Огонь в степи

Больше десяти часов тушили степной пожар, вспыхнувший на территории Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка.

Сообщение о возгорании на территории лесного массива в районе села Шенгельды Коксарайского сельского округа Отырар­ского района на пульт «101» поступило в 12 часов 52 минуты. Для тушения огня прибыли 35 человек из лесохозяйственного учреждения «Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк», 30 пожарных, полицейские, сотрудники администрации округа. На место происшествия была стянута вся необходимая пожарная и спецтехника. Пожар был локализован около шести часов вечера и ликвидирован в 21.43.

В зоне огня оказались заросли тамариска, туранги, шенгеля, тополя туркестанского и карагача. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. К счастью, пожар не перекинулся на лес, поскольку ветер дул в северо-восточном направлении в сторону аула Шенгельды. Огнеборцам удалось остановить стихию в пяти километрах от населенного пункта.

По информации заведующего отделом туризма, рекреации и экологического образования Сырдарья-Туркестанского ГРПП Кайрата Карибаева, огонь вспыхивал дважды. Вероятно, этому способствовали унесенные ветром раскаленные угли. Чтобы предотвратить новые возгорания, даже после тушения пожара специалисты установили наблюдение за местностью.

Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В выходные дни любители отдыха на природе вполне могли устроить пикник, не приняв необходимые меры предосторожности.

Сгорело в общей сложности около 10 га лесного массива. Жертв нет.