Регион лидирует как по площади теплиц, так и по объему овощей, выращиваемых в закрытом грунте. Сегодня огород под пленкой в масштабах области занимает 1 123,1 га, в том числе 67,7 га. Это 87% от общего показателя по стране. И это не предел, строительство промышленных и фермерских теплиц продолжится и в нынешнем году. Перед земледельцами стоит задача до конца года увеличить площадь возделывания овощей в закрытом грунте на 300 га.

Среди тех, кто вносит свой вклад в развитие тепличного хозяйства, и Аманжол Аширбаев, руководитель ТОО «Қазығұрт Нұры» в Шарап­ханинском сельском округе Казыгуртского района. 15 лет назад его первая теплица сильно отличалась от нынешней, в которой теперь установлена система капельного орошения и многие процессы автоматизированы. Да и площадь заметно увеличилась, достигнув 1,8 га. Свое хозяйство аграрий строил несколько лет, постепенно увеличивая площадь. В прошлом году здесь собрали 540 тонн урожая – 300 тонн томатов и 240 тонн огурцов.

Сейчас в теплице горячая пора, хотя сбор урожая планируется только в апреле. Коллектив хозяйства занимается пасынкованием томатов, то есть удалением боковых побегов из пазух листьев растения. Это необходимо для того, чтобы отростки не забирали питательные вещества растения. Рабочие тщательно осматривают каждый кустик, отщипывая лишние побеги, что поможет улучшить урожайность овоща и защитит его от различных болезней.

В теплице на постоянной основе работают 39 человек, а в период сбора урожая число занятых увеличивается.

Сельский предприниматель считает свой бизнес достаточно выгодным. Это видно уже хотя бы потому, что только за прошлый год в Казыгурте теплицы построены на 7 га. В целом по району площадь теплиц достигла 72 га, на которых земледельцы собрали 24,5 тыс. тонн овощей. Такой интерес к выращиванию овощей под пленкой объясняется не только хорошей рентабельностью, стабильным спросом и гарантированным сбытом, но и выделением субсидий со стороны государства. В зависимости от наличия отопительной системы и дополнительного освещения фермерские теплицы могут претендовать на получение субсидий в размере от 500 тыс. до 800 тыс. тенге, а промышленные – от 2,5 млн до 5 млн тенге.