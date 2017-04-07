Свежий выпуск
​Огород под пленкой
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Регион лидирует как по площади теплиц, так и по объему овощей, выращиваемых в закрытом грунте. Сегодня огород под пленкой в масштабах области занимает 1 123,1 га, в том числе 67,7 га. Это 87% от общего показателя по стране. И это не предел, строительство промышленных и фермерских теплиц продолжится и в нынешнем году. Перед земледельцами стоит задача до конца года увеличить площадь возделывания овощей в закрытом грунте на 300 га.

Среди тех, кто вносит свой вклад в развитие тепличного хозяйства, и Аманжол Аширбаев, руководитель ТОО «Қазығұрт Нұры» в Шарап­ханинском сельском округе Казыгуртского района. 15 лет назад его первая теплица сильно отличалась от нынешней, в которой теперь установлена система капельного орошения и многие процессы автоматизированы. Да и площадь заметно увеличилась, достигнув 1,8 га. Свое хозяйство аграрий строил несколько лет, постепенно увеличивая площадь. В прошлом году здесь собрали 540 тонн урожая – 300 тонн томатов и 240 тонн огурцов.

Сейчас в теплице горячая пора, хотя сбор урожая планируется только в апреле. Коллектив хозяйства занимается пасынкованием томатов, то есть удалением боковых побегов из пазух листьев растения. Это необходимо для того, чтобы отростки не забирали питательные вещества растения. Рабочие тщательно осматривают каждый кустик, отщипывая лишние побеги, что поможет улучшить урожайность овоща и защитит его от различных болезней.

В теплице на постоянной основе работают 39 человек, а в период сбора урожая число занятых увеличивается.

Сельский предприниматель считает свой бизнес достаточно выгодным. Это видно уже хотя бы потому, что только за прошлый год в Казыгурте теплицы построены на 7 га. В целом по району площадь теплиц достигла 72 га, на которых земледельцы собрали 24,5 тыс. тонн овощей. Такой интерес к выращиванию овощей под пленкой объясняется не только хорошей рентабельностью, стабильным спросом и гарантированным сбытом, но и выделением субсидий со стороны государства. В зависимости от наличия отопительной системы и дополнительного освещения фермерские теплицы могут претендовать на получение субсидий в размере от 500 тыс. до 800 тыс. тенге, а промышленные – от 2,5 млн до 5 млн тенге. 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где грубо обращались с детьми
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Свежий выпуск
С избирателями о выборах
Свежий выпуск
Запрос на открытость
Свежий выпуск
Пусть раздается наковальни звон
Свежий выпуск
Скотина под присмотром
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021