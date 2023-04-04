Огородить долговую яму

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Александр Вербинин

Президент Казахстана поручил принять меры по снижению закредитованности населения.

Указ «О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения» Глава государства подписал 10 марта. В соответствии с этим документом Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) до 31 мая поручено принять меры по ужесточению регулирования ставок по микрокредитам, а также введению требования по принятию банками второго уровня, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проб­лемных кредитов.

Кроме того, до 30 сентября 2023 года агентству совместно с Национальным банком поручено принять меры по ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше 90 календарных дней.

В пресс-службе АРРФР отметили, что для недопущения роста закредитованности по онлайн-микрокредитам со сроком до 45 дней и в сумме до 50 МРП ведомством еще в 2022 году были приняты регуляторные меры по снижению с 30 до 20% предельной ставки вознаграждения. Вместе с тем во исполнение Указа Главы государства по ужесточению ставок по микрокредитам агентством будут рассмотрены меры по дальнейшему снижению предельной ставки вознаграж­дения по кредитам этого типа.

В финансовом регуляторе также прокомментировали поручение о введении требования по принятию банками, МФО и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проб­лемных кредитов населения. По данным АРРФР, с октября 2021 года введен единый порядок досудебного урегулирования проблемной задолженности, предусматривающий обязательную процедуру рассмотрения банками и МФО обращений заем­щиков на реструктуризацию просроченного займа.

Для защиты прав должников предусмотрено право заемщика обратиться в агентство в случае недостижения согласия с кредитором по условиям реструктуризации. В рамках индивидуальных планов банками и МФО за счет собственных средств осуществляются мероприятия по реструктуризации проблемных займов, в том числе в виде снижения ставок вознаграждения, пересмотра графика платежей, полного либо частичного списания проблемной задолженности.

Вместе с тем во исполнение указа агентством будет проведена работа по введению требования по принятию банками, МФО и коллекторскими агентствами индивидуальных планов по урегулированию проблемных кредитов населения на уровне пруденциального регулирования, то есть в обязательном порядке.

Агентство сообщило, что намерено продолжить работу по ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше 90 календарных дней. Так, для ограничения выдачи потребительских кредитов неплатежеспособным заемщикам еще с 2020 года был установлен коэффициент долговой нагрузки на уровне 50% от совокупных доходов заемщика. Другими словами, клиент не мог получить кредит, если выплаты по нему превышают половину его доходов.

Также был введен запрет на выдачу займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, в 2022 году требование по расчету норматива долговой нагрузки было установлено по всем микро­кредитам физических лиц независимо от суммы выдаваемого займа. Тогда как ранее при выдаче микрокредитов на сумму менее одной минимальной заработной платы коэффициент долговой нагрузки не рассчитывался.

«В реализацию поручения в рамках указа агентством планируется запретить выдачу банками и МФО займов физическим лицам, имеющим просрочку свыше 90 дней», – сообщили в АРРФР.

Наряду с этим для поддержки заемщиков, проблемная задолженность которых была уступ­лена коллекторским агентствам, регулятором планируется обязать такие компании проводить процедуры урегулирования. При этом АРРФР будет рассмотрена возможность введения запрета на продажу розничных кредитов коллекторам, по которым не осуществлены процедуры реструктуризации.

«Таким образом, заемщики банков и МФО, испытывающие затруднения с исполнением обязательств, смогут урегулировать свою задолженность до продажи их займов коллекторскому агентству», – пояснили в пресс-службе финрегулятора.

В свою очередь первый замес­титель главы совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева поделилась мнением об эффекте, который планируемое ужесточение беззалогового потребительского кредитования окажет на уровень закредитованности граждан и на деятельность финансовых институтов, специализирующихся на выдаче таких займов.

По ее словам, указ задает основное направление работы регуляторов финансового рынка в части потребительского кредитования, поэтому эффект для заемщиков и финансовых организаций будет зависеть от реализации детальных нормативно-правовых актов и требований регулятора.

– Мы рассчитываем, что такие требования будут разрабатываться с учетом действительного уровня долговой нагрузки физических лиц, ее структуры, а также необходимости избежать противоречий между требованиями по снижению долговой нагрузки, с одной стороны, и усложнением для кредитора процедур по урегулированию проблемной задолженности – с другой, – отметила Ирина Кушнарева.

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