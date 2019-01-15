Огородник без лопаты, грядка – без земли

Ферма в небоскребе

Хотите – верьте, хотите – нет, но пройдет не так много времени, и крестьянство как класс исчезнет – таким будет финал процесса глобальной урбанизации. Шведский экономист и один из признанных бизнес-мыслителей современности Кьелл Нордстрем утверждает, что через 50 лет на планете останутся не 218 стран, а 600 городов, и приводит аргументы: если в 1 900 году в городах проживало всего 13% населения мира, в 1950-м – 29%, то в 2000-м – уже 51%, а к 2030 году доля городских жителей может превысить 70%.

А раз такое дело, неизбежно изменится рацион человека будущего. Его пищей станут насекомые, водоросли, искусственное мясо и прочие аналоги. Производить такое, с позволения сказать, продовольствие будут на 3D food-принтерах, выпускать в виде пилюль и питательных пластырей. Жуть, честное слово!

Но даже если не обращать внимания на леденящие душу прогнозы футурологов, тенденция, что называется, налицо. Азия, Европа, Америка едва ли не соревнуются в технологиях выращивания овощей и фруктов в городских условиях. Сити-фермерство становится трендом «умных» городов.

Прошло всего несколько лет с появления первых многоярус­ных ферм в Сингапуре, и вот уже в американских мегаполисах снимают сотни тонн урожая на крышах супермаркетов, в Китае огороды разбивают внут­ри жилых микрорайонов, в Корее стеллажи с рассадой занимают свободные площади офисов. И венец современного агропроизводства – крупнейшая рекрутинговая компания Японии – на 4 000 кв. м внутренних зон своей штаб-квартиры выращивает около 200 видов продовольственных культур, в том числе и рис.

Накорми себя сам

Ирина Проференко, фермер и консультант по маркетингу в агробизнесе, предлагает сразу определиться в отношении к сити-фермерству.

– Не стоит думать, будто это очередная хипстерская блажь, которая скоро отомрет, – убеж­дает эксперт. – Хотя не вижу ничего плохого, если сити-фермерство станет действительно модным. Однажды придется признать, что простые навыки выращивания еды для себя смогут обеспечить личную пищевую безопасность.

Весь скепсис в адрес городского фермерства мог бы вместиться в вопросе: зачем в аграрной стране, где так много земли, заманивать на грядки еще и горожан? Что ж, будем отвечать.

Если объективно, земли у нас вовсе не много. В Казахстане только 25% почвы считается плодородной, остальная в той или иной степени истощена. И пока восстановление ее продуктивности мало кого беспокоит, деградация и постепенный вывод из оборота сельхозугодий продолжатся.

– Фермеры сегодня больше заинтересованы прибылью, поэтому заботятся о посевах, но не о почве, – объясняет Ирина Проференко. – Удобрение становится чем-то вроде фаст-фуда: быстро растворилось, растение его легко потребило, почве ничего не досталось. Органическое сельское хозяйство придерживается позиции, что кормить нужно именно землю, и иное отношение к ней считает безответственным.

Проблему усугубляет отсутствие надлежащего контроля качества сельхозземель. Экспертизу свойств и состава грунта в хозяйствах могут инициировать только их собственники и арендаторы. Процедура эта длительная и дорогостоящая, частники редко обращаются за ней в лаборатории. И то, чем производитель обрабатывает свои наделы от вредителей и болезней, какими средствами стимулирует урожай, остается исключительно на его совести.

С итальянским акцентом

На самом деле противопоставлять традиционное и городское фермерство не имеет никакого смысла. У каждого – свое место и свои задачи. Сити-фермерство, например, навряд ли сможет конкурировать с массовым сельхозпроизводством в объемах.

Три года назад, когда друзья Данияр, Рауан и Ержан выбирали идею для совместного бизнеса, в супермаркетах Алматы зимой продавалась только импортная дорогая зелень. Этого наблюдения оказалось достаточно, чтобы решиться на совершенно незнакомое дело – к тому времени у молодых людей с приличным университетским образованием не было опыта ни в агрономии, ни в кулинарии.

Первую вертикальную ферму они оборудовали в морском контейнере, привезенном на учас­ток в частный сектор города.Гидропонике – беспочвенному способу выращивания растений – обучились в Интернете, а урожаи салата, фенхеля, мяты и базилика без хлопот сбывали постоянным покупателям. Но уже через год у них появился серьезный соперник – крупный тепличный комплекс под Алматы завалил торговлю свежей зеленью.

– Новый бизнес-план возник тоже случайно, – признается коммерческий директор фермерской компании Ержан Толтаев. – Наткнулись на рецепт итальянского соуса песто. Попробовали приготовить из своего базилика, на вкус получилось шикарно, с точки зрения переработки – перспективно, все-таки дает дополнительную маржу. Единственный минус – этот продукт мало знаком на нашем рынке. Но ничего, постепенно внедряем культуру его потребления.

Производство песто, первое и до сих пор единственное в Казахстане, команда запустила в феврале прошлого года. С тех пор фермерское хозяйство увеличилось за счет новой теплицы, объемы продаж выросли с 40 баночек в месяц до 600, франшизу на выпуск эксклюзивного отечественного товара приобрели коллеги из Астаны. В том, что миниферма как коммерческое предприятие имеет все шансы на успех, ее владельцы ничуть не сомневаются и методично расширяют свой бизнес.

Ниша для эксклюзива

Как теперь точно знает Ержан Толтаев, для городского фермерства важно найти и занять свободную рыночную нишу, предложить что-то по-настоящему эксклюзивное.

Супруги Наталья Емельянова и Дмитрий Парфенов в теплице на приусадебном участке выращивают диковинные анемоны и ранункулюсы. Не понятно, почему эти несложные в уходе растения мало культивируются местными цветоводами, но сейчас на них хороший спрос. Основную часть выращенного фермеры отправляют в городские цветочные салоны и свадебным флористам – эти милые «европейские» цветы уже стали модным атрибутом брачных торжеств.

А вот Нурлан Рашидов нишу для своего бизнеса нашел благодаря приверженности здоровому образу жизни – микрозелень вначале выращивал для себя. Сейчас это популярное увлечение: свежим проросткам семян приписывают целебные свойства.

Нурлан проращивает полтора десятка овощных, зеленных, пряных культур. Покупают продукцию не только товарищи по увлечению и веганы – ее стали заказывать несколько ресторанов и сервисы по изготовлению здорового питания.

Хозяйство Рашидова занимает небольшую часть подвала обыч­ной жилой многоэтажки. Четырехъярусную гидропонную ферму из модульных стеллажей он соб­рал сам, вложив в оборудование около 200 тыс. тенге, а стабильную прибыль ожидает после налаживания устойчивого сбыта.

«Городские грядки» в Алматы уже не редкость. Съедобную зелень выращивают в ресторанах, офисах, фитнес-центрах и школах, появились коммерческие компании и стартапы с предложениями оборудовать вертикальные фермы – от прос­тейших до оцифрованных – по последним достижениям технической мысли.

Земледелие на воде

Большей частью своих преимуществ сити-фермерство обязано гидропонике. Именно беспочвенные технологии как никогда приблизили урожай к потребителю, а «умное» сельское хозяйство сделали круглогодичным и малозатратным.

– Известно не меньше 6 видов гидропоники, но принцип у них один: все необходимое для своего роста и развития растение получает из питательного раствора, который подается к корневой системе, – объясняет фермер Ирина Проференко. – Эта контролируемая среда создается строго по потребностям той или иной культуры – в отличие от почвы, где может недоставать каких-то компонентов, или, наоборот, содержаться много опасных веществ. Закрытая экосистема гидропонной фермы к тому же недоступна для возбудителей заболеваний и вредителей – растению не приходится тратить силы на борьбу с ними. В результате о гидропонике можно говорить как о более производительной, экологичной и безопасной технологии.

Добавим еще – более экономичной. Беспочвенные способы сокращают затраты на производство (одной только воды в традиционном земледелии расходуется в 10 раз больше! – Авт.) и сами по себе ресурсосберегающие. Например, современные светодиодные фитолампы потребляют совсем немного электроэнергии, недороги минеральные комплексы для подкормки растений, а многоярусные стеллажные системы экономят площади и траты на их отопление.

Приблизить кухню к природе

Вместе с Ириной Проференко подсчитываем ресурсы Алматы для развития агроиндустрии. Они кажутся внушительными. Неиспользуемый жилой и нежилой фонд: подвалы, чердаки, крыши, заброшенные постройки и бомбоубежища – теоретичес­ки любая свободная площадь с дос­тупом к электричеству и воде подходит для устройства минифермы. Но вот практически такой бизнес-проект в настоящее время может столкнуться с немалыми трудностями.

У городского фермерства как вида деятельности в нашей стране пока нет регламентированного юридического статуса, и чтобы легально заниматься овощеводством в подвалах и на крышах домов, нужны четко прописанные правила пользования этими помещениями. Неплохо будет, если подготовленная нормативно-правовая база опередит обещанный бум городского огородничества.

Совсем другое дело – домашние «грядки», для их устройства в собственной квартире порой достаточно одного энтузиазма и желания приблизить кухню к природе. Не нужны особые инженерные способности и для того, чтобы собрать в несколько этажей лотки для растений и присоединить их к водяному насосу.

Предложения поставщиков и производителей профессионального оборудования хороши вариантами: у них можно купить комплектующие или полностью автоматизированные компактные витрины-теплицы и гроубоксы. Стоить гидропонный стеллаж в зависимости от размеров, функциональности и сложности может от 50 тыс. тенге до 1 тыс. долларов.

– Городское фермерство выгодно уже потому, что дает возможность выбирать, что тебе есть: то, что предлагает продавец, или то, что ты сам захочешь вырастить для себя и своей семьи, – говорит Ирина. – Известно ведь, ассортимент в супермаркетах формируется в первую очередь исходя из таких характеристик, как лежкость и товарный вид, а полезные и вкусовые качества овощей и фруктов остаются на заднем плане. Поэтому из 10 тысяч сортов перца, известных миру, производители и продавцы предлагают нам всего 2–3 вида. Собственная ферма, пусть даже в мини-варианте, – это свобода экспериментировать, пробовать и выбирать.