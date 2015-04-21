Огороды под крышей

Свежий выпуск
470
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Несколько лет назад руководство региона распорядилось построить теплицы в каждой сельской школе. Помогает в этом специальная программа «Огород под крышей – каждой школе». В нынешнем году больше всего их добавится в Мактааральском районе – 17. В школах областного центра построят 16 таких помещений, в Арыси – 5, в Толебийском районе – в два раза больше. Увеличится число школьных огородов в Шардаринском районе и Кентау.
Сейчас огороды под крышей есть в 449 школах области. В прошлом году в них собрали 55 тонн овощей. Вся эта витаминная продукция была направлена в школьные столовые, что позволило в межсезонье разнообразить меню учеников. Кроме того, теплицы используются в качестве учебной базы для практических занятий по биологии, природоведению. Такой подход позволяет приобщать детей к сельскохозяйственному труду, давая навыки работы на земле.

Популярное

Все
Полководец. Писатель. Патриот
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Мир и согласие – самая высокая награда
Память о подвиге вечно храним
Маленький герой большой воды
От редакций – к читателям
Впереди – безопасное лето
Главный приз – стажировка
Слушать голос сердца
Большая работа на дорогах
Евразийский диалог
Семинар для журналистов
Фронтовой медсестре посвящается
Уникальные свидетельства героизма казахстанцев
Указ Главы государства о награждении
Летопись времен и судеб
Мы – разные, мы – равные!
Под единым шаныраком
Путешествия объединяют
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Три специализированные международные выставки проходят в Астане
Меценаты помогают очагам культуры
Токаев подписал поправки в ряд законов
Преобразилась набережная Капшагая
По закону – положено, фактически – недоступно
Иртыш теряет прозрачность
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр

Читайте также

Большая работа на дорогах
Впереди – безопасное лето
Первого мая жители Мангистау проведут массовый забег
Под одним шаныраком

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]