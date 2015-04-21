Огороды под крышей Свежий выпуск 470 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Несколько лет назад руководство региона распорядилось построить теплицы в каждой сельской школе. Помогает в этом специальная программа «Огород под крышей – каждой школе». В нынешнем году больше всего их добавится в Мактааральском районе – 17. В школах областного центра построят 16 таких помещений, в Арыси – 5, в Толебийском районе – в два раза больше. Увеличится число школьных огородов в Шардаринском районе и Кентау.

Сейчас огороды под крышей есть в 449 школах области. В прошлом году в них собрали 55 тонн овощей. Вся эта витаминная продукция была направлена в школьные столовые, что позволило в межсезонье разнообразить меню учеников. Кроме того, теплицы используются в качестве учебной базы для практических занятий по биологии, природоведению. Такой подход позволяет приобщать детей к сельскохозяйственному труду, давая навыки работы на земле.



