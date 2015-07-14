Ограбил сам себя

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
А дело было так. Мужчина злоупотреблял спиртным. В тот вечер он пошел за очередной бутылкой, но так как ему нечем было расплатиться, то оставил в залог вещи. Матери же сказал, будто его ограбили. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, как сообщила пресс-служба ДВД области, сотрудники полиции в одном из ближайших магазинов нашли все вещи «ограбленного».
Но на этом история не закончилась. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 419 УК РК – заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка. Расплатой за подобные деяния становятся реальные уголовные дела и серьезные наказания. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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