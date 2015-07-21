Ограблен «обменник» Свежий выпуск 415 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Они мгновенно его скрутили, связали руки и спокойно забрали все деньги, на тот момент находившиеся в кассе.

Вызвать полицию смогли только после того, как на работу пришла продавец магазина, примыкающего к обменнику, и услышала зов о помощи. Запомнить примету налетчиков хозяину обменного пункта не удалось. Но прибывших по вызову сотрудников правоохранительных органов удивило даже не это. По информации руководителя управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозовой, в обменном пункте не оказалось ни сейфа, ни камер видеонаблюдения, ни даже сигнализации. Добычей грабителей стала приличная сумма денег порядка 20 тыс. долларов.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут свидетелей и изучают записи видеокамер, расположенных на соседних объектах.



