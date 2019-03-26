Ограбление "Казпочты" на 300 млн тенге раскрыли полицейские в Жаркенте
Жанат Тукпиев
В Алматинской области двое мужчин совершили разбойное нападение на отделение "Казпочты" и похитили около 300 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
Как отметили в ведомстве, в работе по установлению причастных к преступлению были задействованы все имеющиеся силы полиции региона.
"В результате установлены два жителя Жаркента, подозреваемые в преступлении. Похищенные деньги обнаружены по месту жительства одного из них в специально оборудованных тайниках в доме и хозяйственных пристройках", – сообщили в пресс-службе.
Расследование по данному факту находится на контроле МВД.