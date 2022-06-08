Ограбление слепого мужчины попало на видео в Таразе

Ограбление слепого мужчины попало на видео в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Центр оперативного управления полиции Тараза поступило сообщение от 58-летнего местного жителя о том, что неизвестный в одном из парков областного центра похитил у него мобильный телефон.

Как выяснилось позднее, подозреваемый, заметив, что сидящий на скамейке мужчина незрячий, выхватил у него из рук сотовый телефон стоимостью 67 тысяч тенге.



В ходе оперативного реагирования сотрудниками батальона патрульной полиции города Тараза подозреваемый был задержан по "горячим следам". Им оказался 22-летний житель областного центра.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Вещественные доказательства возвращены владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 УК РК "Грабеж".