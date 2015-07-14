Оградить от насилия, обеспечить права

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Бабатунде ОСОТИМЕХИН, исполнительный директор ЮНФПА, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
Ишвари Дангол провела 12 часов, пытаясь вытащить своего семилетнего сына из развалин после землетрясения, потрясшего Непал в апреле. Она была на седьмом месяце беременности. После случившегося она с трудом получила доступ к антенатальной помощи и тяжело пережила трагическую потерю сына. Опыт Ишвари показывает, насколько уязвимы женщины в условиях стихийных бедствий. Тем не менее их особые потребности часто игнорируются в кризис­ных ситуациях.
Мы не знаем наверняка, когда и где произойдет следую­щая катастрофа. Но мы знаем, что частота и воздействие природных катаклизмов возрастают во всем мире. Регион Азии и Тихого океана особенно подвержен землетрясениям, наводнениям, оползням и засухе. Вот почему очень важно правительствам этого региона в срочном порядке привести системы готовности к быстрому реагированию при наступлении катастроф. Мы слишком часто были свидетелями того, как плохо подготовлены страны к реагированию на чрезвычайные ситуации, когда жизни людей подвергаются большому рис­ку, и основные потребности населения не удовлетворены.
Всемирный день народонаселения, который отмечается 11 июля, в текущем году делает акцент на уязвимые группы населения в чрезвычайных ситуациях. Это своевременная возможность подчеркнуть роль, потребности и права женщин и девочек-подростков в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий.
История Ишвари иллюст­рирует пример уязвимости. В частности, беременные женщины опасаются за свое здоровье и здоровье будущего ребенка, беспокоятся о благополучных родах, особенно в ситуации, когда центры здоровья и другие ключевые объекты инфраструктуры разрушены, переполнены или недоступны. Квалифицированные акушерки и неотложная помощь часто становятся недосягаемыми и недостаточными. По последним данным, 60% случаев материнской смертности происходит в условиях чрезвычайных ситуаций.
Во время кризисных ситуаций женщины и девочки подвергаются гораздо большему риску, связанному с репродуктивным здоровьем, сексуальным насилием и другими формами гендерного насилия, принудительным браком и даже смертью. Во всем мире женщины и дети в 14 раз чаще мужчин погибают в катастрофе.
Для женщин и девочек находиться в безопасности во время гуманитарных кризисов – при стихийных бедствиях или техногенных конфликтах – означает обеспечение безо­пасными родами, защитой от нежелательной беременности и насилия.
Предоставление защиты женщинам и девочкам в цент­рах гуманитарной помощи помогает более устойчивому восстановлению населения после кризиса. Вновь и вновь женщины мобилизуются для поддержания своих домохозяйств во время кризиса, находясь часто в очаге реагирования на стихийные бедствия в своих общинах.
Охрана здоровья и обеспечение безопасности являют­ся не просто моральным долгом, но и стратегической инвестицией по снижению риска стихийных бедствий, укрепляющей права людей и устойчивое развитие.
По этим причинам международное сообщество на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году пришло к выводу, что основные медико-санитарные меры во время гуманитарных чрезвычайных ситуаций должны включать спасение жизни женщин, девочек и новорожденных. Это было подтверждено и закреплено на Сендайской конференции по уменьшению риска бедствий как план развития на ближайшие 15 лет.
Правительства, представители гражданского общества и гуманитарных организаций из Центральной и Южной Азии соберутся в столице Таджикистана – Душанбе – 28–30 июля на последнюю региональную консультацию в преддверии Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле. Мы должны гарантировать включение потребностей женщин и девочек в планы реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе и за его пределами.
Национальные правительства и местные органы власти могут сделать многое в этом направлении. Вовлечение женщин и молодых людей в качестве партнеров в процесс реагирования имеет огромное значение. Планирование должно включать в себя все группы населения, которые могут оказаться в опасности, в том числе этнические меньшинства.
Разработка соответствую­щих координационных механизмов для гарантии обеспечения минимального пакета базовых услуг в облас­ти репродуктивного здоровья является еще одним важным аспектом готовности. Этот пакет поможет предотвратить гендерное насилие, позволит оказать поддержку пострадавшим от сексуального насилия (в том числе психосоциальное консультирование и медицинское вмешательство для снижения риска заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем) и гарантирует охрану здоровья беременных женщин, молодых матерей и их детей.
Фонд Организации Объе­диненных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) расширяет возможности оказания этих услуг в партнерстве с правительствами и граж­данским обществом, обеспечивая права и потребности наиболее уязвимых групп населения во время кризисных ситуаций. Мы заботимся о поддержании их достоинства, защите от насилия, обеспечении своевременного доступа к охране сексуального и репродуктивного здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций.

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