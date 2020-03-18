Ограничат ли передвижения алматинцев по городу во время карантина

Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов в ходе онлайн-брифинга сообщил, что алматинцы смогут без ограничений передвигаться по городу во время карантина, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Перемещение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений. Автобусы и метро будут работать в штатном режиме. В связи с сокращением пассажиропотока будет увеличен интервал движения на 20 процентов", – сообщил Кожагапанов.
Он также напомнил, что сотрудники полиции и водители автобусов будут временно размещены на территории города.
"Остальным, в том числе жителям пригорода, въезд будет закрыт", – заключил Кожагапанов.
Напомним, Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 35 человек.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
Ранее также стало известно, как будет начисляться заработная плата
в период карантина тем работникам, которые вышли на дистанционный режим работы и оказались на простое.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.