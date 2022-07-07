Ограничения на вывоз пшеницы и муки ввели в Казахстане

До 30 сентября вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-

ржаной. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

"Приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 215 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина (код ТН ВЭД ЕАЭС - 1001) в размере 550 000 тонн и муки пшеничной и пшенично-ржаной (код ТН ВЭД ЕАЭС 110100) в размере 370 000 тонн. Ограничения вводятся в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года", - говорится в информации.

Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслины, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения

продовольственной безопасности Республики Казахстан, пояснили в комитете.

"При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.