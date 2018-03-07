Ограничено движение на автодорогах в восьми областях Казахстана

Общество
Фото ru.sputniknews.kz
В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение на автодорогах в восьми регионах республики, передает Kazpravda.kz.

По данным РГП "Казахавтодор", движение ограничено в следующих регионах: 

Актюбинская область. Закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (0-257 км, Кандыагаш – Шалкар). Ограничено движение на участке а/д Актобе – Орск (16-135 км, Актобе – граница РФ) для грузового автотранспорта.

Карагандинская область. Закрыто движение на участке а/д Жезказган-Петропавловск (65-252 км, Жезды – граница Костанайской области) для всех видов автотранспорта. В связи с закрытием автодорог в Акмолинской области закрыто движение на участке а/д Алматы – Екатеринбург (1071-1142 км, Темиртау – граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область. Закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Костанайская область. В связи с закрытием автодорог в Акмолинской области и СКО закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д: Костанай – Аулиеколь – Сурган (108-232 км, Аулиеколь – Челгаши – граница Акмолинской области), Жезказган – Петропавловск (377-340 км, граница Акмолинской области – Аркалык – граница Карагандинской области), Мамлютка – Костанай (180-243 км, Узунколь – граница СКО), Екатеринбург – Алматы (678-729 км, Сарыколь – граница СКО).

Астана. Закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Акмолинская область. Закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область. Закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область. Закрыто движение на участке а/д Омск – Майкапчагай (587-733 км, граница Павлодарской области – Семей) для всех видов автотранспорта. Закрыто движение на участках а/д Усть-Каменогорск – Семей" (48-198 км, Таврия – Семей), Омск – Майкапчагай (756-906 км, Семей – Калбатау), Семей – граница РФ (3-113 км, Семей – граница РФ) для всех видов автотранспорта.

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