Ограничено движение транспорта в девяти областях Казахстана

Из-за неблагоприятных погодных условий на автодорогах девяти областей Казахстана введены ограничения для передвижения транспорта, сообщает Kazpravda.kz.
Согласно информации РГП "Казавтодор", ограничения введены в следующих регионах:
В Астане 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Акмолинской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Актюбинской области с 15:00 23 января в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, видимость нулевая) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" (92-257 км,
Эмба – Шалкар).
В Алматинской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз на территории ВКО) закрыто движение на участке а/д республиканского значения Алматы – Оскемен (558-615 км) для дизельного и общественного автотранспорта.
В Павлодарской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Восточно-Казахстанской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Карагандинской области 25 января с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Северо-Казахстанской области 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Кызылординской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, сильный ветер) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на автодороге республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (12-216 км, Кызылорда – граница Карагандинской области).
В Костанайской области 25 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках а/д областного значения по всем направлениям для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе.
Согласно информации РГП "Казавтодор", ограничения введены в следующих регионах:
В Астане 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Акмолинской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Актюбинской области с 15:00 23 января в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, видимость нулевая) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" (92-257 км,
В Алматинской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз на территории ВКО) закрыто движение на участке а/д республиканского значения Алматы – Оскемен (558-615 км) для дизельного и общественного автотранспорта.
В Павлодарской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Восточно-Казахстанской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Карагандинской области 25 января с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Северо-Казахстанской области 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Кызылординской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, сильный ветер) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на автодороге республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (12-216 км, Кызылорда – граница Карагандинской области).
В Костанайской области 25 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках а/д областного значения по всем направлениям для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе.