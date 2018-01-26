Ограничено движение транспорта в девяти областях Казахстана

Общество
Фото с сайта yk-avto.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий на автодорогах девяти областей Казахстана введены ограничения для передвижения транспорта, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно информации РГП "Казавтодор", ограничения введены в следующих регионах:

В Астане 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Акмолинской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Актюбинской области с 15:00 23 января в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, видимость нулевая) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" (92-257 км, Эмба – Шалкар).

В Алматинской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз на территории ВКО) закрыто движение на участке а/д республиканского значения Алматы – Оскемен (558-615 км) для дизельного и общественного автотранспорта.

В Павлодарской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области 25 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Карагандинской области 25 января с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Северо-Казахстанской области 25 января с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Кызылординской области 25 января с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, сильный ветер) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на автодороге республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (12-216 км, Кызылорда – граница Карагандинской области).

В Костанайской области 25 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках а/д областного значения по всем направлениям для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе.

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