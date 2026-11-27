Для автолюбителей работает круглосуточный колл-центр 1403, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
27 ноября в связи с ухудшением погоды вводится временное ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта, а также для автотранспорта, оснащенного летними шинами, на следующих участках автодорог республиканского значения:
Актюбинская область:
- на участке автодороги «Граница РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км. 11-337 (уч. г. Актобе — гр. Атырауской области).
Атырауская область:
- на участке автодороги «гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км. 337-346 (уч. гр. Актюбинской области — п. Сагиз).
Ориентировочное время открытия дороги — 28 ноября в 09:00.
Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.