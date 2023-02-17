Ограничить деятельность СПК намерены в Казахстане

В этом году Правительство Казахстана планирует внести в Парламент законопроект, ограничивающий деятельность социально-предпринимательских корпораций (СПК). Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Он отметил, что Правительство планирует переформатировать СПК в институты развития. Они должны быть освобождены от несвойственных функций, не должны иметь на балансе имущество, не свойственное функционалу, и не должны конкурировать с бизнесом, а стать институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона.

«Некоторые акимы сегодня говорили по деятельности СПК, что необходим закон. Однако уже сейчас им никто не мешает проводить ту политику, которая в рамках действующего законодательства соответствовала бы направлениям и функционалу самой СПК. А в законопроекте мы лишь ограничим те виды деятельности, которые им несвойственны, чтобы они в будущем никогда их не проводили и сосредоточились именно на решении задач регионами», – подчеркнул Скляр.