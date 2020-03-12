"Огромные деньги из бюджета": сколько "Астана" заплатила за футболиста из Кипра
Жанат Тукпиев
Генеральный директор президентского профессионального спортивного клуба "Астана" Аскар Баталов на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил, что футбольный клуб "Астана" заплатил 1,5 миллиона евро датскому "Копенгагену" за трансфер кипрского нападающего Пиероса Сотириу, передает корреспондент Kazpravda.kz
"1,5 миллиона евро заплатил футбольный клуб "Астана" за футболиста из Кипра. Это по вопросу, который поднимал депутат. Понятно, что он, связан с приобретением топовых легионеров, а у клуба проблемная позиция была в центральном нападающем. Поэтому было принято решение приобрести футболиста, который является членом сборной Кипра", – подтвердил Баталов.
Кроме того, он отметил, что условия, при которых приглашаются легионеры лично для «Астаны» имеют определенные критерии, по которым футболисты должны соответствовать уровню клуба.
"Мы входим в 60 клубов по рейтингу УЕФА, и мы пытаемся конкурировать на европейской арене", – добавил он.
Отметим, что первоначально сообщалось, что сумма сделки составит около пяти миллионов евро, но "Астана" сразу же опровергла эту информацию.
В текущем сезоне чемпионата Дании Сотириу принял участие в 17 матчах и забил девять голов. Также на его счету один мяч в трех матчах квалификации Лиги чемпионов и два гола в восьми играх в Лиге Европы (две в квалификации). Кроме того, форвард сыграл за сборную Кипра в отборе на Евро-2020 и забил четыре гола, два из которых - в ворота Казахстана. Трансферная стоимость игрока Transfermarkt оценивается в 1,7 миллиона евро.
"Копенгаген" купил Сотириу у кипрского АПОЭЛа в 2017 году за 2,5 миллиона евро.
Напомним, что ранее депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев предлагает законодательно запретить финансирование профессионального спорта из бюджета.