Общество
"Огромные деньги из бюджета": сколько "Астана" заплатила за футболиста из Кипра
Жанат Тукпиев
Генеральный директор президентского профессионального спортивного клуба "Астана" Аскар Баталов на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил, что футбольный клуб "Астана" заплатил 1,5 миллиона евро датскому "Копенгагену" за трансфер кипрского нападающего Пиероса Сотириу, передает корреспондент Kazpravda.kz

"1,5 миллиона евро заплатил футбольный клуб "Астана" за футболиста из Кипра. Это по вопросу, который поднимал депутат. Понятно, что он, связан с приобретением топовых легионеров, а у клуба проблемная позиция была в центральном нападающем. Поэтому было принято решение приобрести футболиста, который является членом сборной Кипра", – подтвердил Баталов.

Кроме того, он отметил, что условия, при которых приглашаются легионеры лично для «Астаны» имеют определенные критерии, по которым футболисты должны соответствовать уровню клуба.

"Мы входим в 60 клубов по рейтингу УЕФА, и мы пытаемся конкурировать на европейской арене", – добавил он.

Отметим, что первоначально сообщалось, что сумма сделки составит около пяти миллионов евро, но "Астана" сразу же опровергла эту информацию.

В текущем сезоне чемпионата Дании Сотириу принял участие в 17 матчах и забил девять голов. Также на его счету один мяч в трех матчах квалификации Лиги чемпионов и два гола в восьми играх в Лиге Европы (две в квалификации). Кроме того, форвард сыграл за сборную Кипра в отборе на Евро-2020 и забил четыре гола, два из которых - в ворота Казахстана. Трансферная стоимость игрока Transfermarkt оценивается в 1,7 миллиона евро.

"Копенгаген" купил Сотириу у кипрского АПОЭЛа в 2017 году за 2,5 миллиона евро.

Напомним, что ранее депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев предлагает законодательно запретить финансирование профессионального спорта из бюджета.

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечен…
Общество
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фо…
Общество
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы п…
Общество
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021