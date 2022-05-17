Огромные очереди у миграционного ЦОНа в Алматы объяснили в Правительстве для граждан

Огромные очереди сняли на видео у миграционного ЦОНа в городе Алматы. В Государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали ролик, сообщает Kazpravda.kz.
«Миграционный ЦОН города Алматы. Люди второй день не могут сдать документы, из новой программы Минтруда. У людей идут просрочки, штрафы по вине Минтруда», – говорится в описании к видеопосту в одном из пабликов в Instagram.
Под постом оставила комментарий Госкорпорация «Правительство для граждан».
Как пояснили здесь, в миграционных ЦОНах Казахстана наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу в Казахстане.
Данная услуга ранее оказывалась Министерством внутренних дело РК, но с 16 мая 2021 года была передана в Министерство труда и социальной защиты населения.
«По этой причине в некоторых случаях необходима корректировка паспортных данных клиентов.
Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах – увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись с пониманием к данной ситуации», – обратились в Правительстве для граждан.