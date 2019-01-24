Свежий выпуск
​Огромный плюс
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске Алишер, пожалуй, самый известный видео­блогер и вайнер, то есть автор видеороликов на тему «Это все о нас». На первом курсе он заявил о себе серией университетского «Ералаша». Дальше последовал ироничный выпуск «Наша Ускамаша». В 2017 году студент-журфаковец от первого и до последнего дня был в числе активных помощников на ЭКСПО. На сайте университета и интернет-канале об этом событии появились ряд его видео­блогов и 9 короткомет­ражек под названием «Истории ЭКСПО». Как заметили в вузе, студент без ложной высокопарности смог передать любовь к родной стране и гордость за ее достижения.

Сам Алишер о том времени вспоминает с восторгом. Наработанные опыт и круг знакомств стали для него бесценным капиталом. В том же году он побывал на Synergy Global Business Forum в Алматы.

– Я искал возможность попасть на форум в качестве волонтера, – рассказал Алишер. – Мне пришлось потратиться на билет, питание, решить вопросы с учебой. На самом мероприятии мы каждую минуту были на подхвате. Но оно того стоило. Я получил возможность увидеть и услышать таких знаменитостей, как Ник Вуйчич и Майк Тайсон.

Сейчас третьекурсник параллельно с учебой работает в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. Пушкина. Он снимает, монтирует, пишет сценарии, режиссирует. Только за прошлый год библиотека разместила на интернет-ресурсе 126 его видеосюжетов, в том числе репортажей, зарисовок, роликов. Заряженность Алишера на креатив невероятная!

– Волонтерство – это валюта, которая ценнее денег, – заметил студент. – Ты приобретаешь опыт общения, знакомства. Это класс­ная вещь. В конечном счете все это как раз работает на повышение конкурентоспособности, о которой говорит Глава государства. У меня много сверстников, которые, возможно, и хотели бы поехать куда-то, оказать помощь. Но их не устраивало, что нужно потратиться на поездку. Сейчас, в ходе открытия Года молодежи, Президент инициировал повышение стипендии волонтерам. Что это даст? Думаю, армия доб­ровольцев вырастет. Если у студента будет в кармане больше денег, он сможет накопить на тот же билет.



Слова Президента Нурсултана Назарбаева, что помощь и соучастие помогают молодежи адаптироваться на рынке труда и самореализоваться, Алишер подтверждает личным опытом.

Он, образно говоря, стучится во все двери. Пользуется любым шансом получить новый опыт.


Минувшим летом парень не вылезал из Дворца спорта в Усть-Каменогорске, где проходил клубный чемпионат Азии по волейболу. Делал видеоблоги, репортажи, видеообзоры. Все бесплатно. Зато, как констатировали в университете, сегодня Алишеру, пожалуй, нет равных в Усть-Каменогорске в этой сфере.

– Будет здорово, если активных студентов-добровольцев еще поддержат финансово, – заключил будущий кинематографист.

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