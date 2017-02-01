​Огромный шанс для нации

Глава государства подчеркивает: повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены – это одновременно историчес­кий вызов и шанс для нации, главное – суметь им воспользоваться.

Лидер нации ясно и конкретно высказался об этом, выделив пять основных приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран мира. Говоря о глобальной конкурентоспособности, Президент основной акцент в Послании сделал на ускоренную технологическую модернизацию экономики, создание новых индустрий на основе цифровых технологий. Аграрный сектор при этом, как подчеркнул Глава государства, должен стать новым драйвером экономики.

Сегодня перед АПК стоят кардинальные задачи по устойчивому развитию и наращиванию сельхозпроизводства, увеличению выпуска экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции и обеспечению продовольственной безопасности страны. Минсельхоз в связи с этим разработал Государственную программу развития АПК на 2017–2021 годы и внедряет новый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». Особое внимание в этих документах уделяется созданию крупных товарных хозяйств на основе кооперации. Так, планируется объединить в кооперативы более 500 тыс. личных подсобных хозяйств.

Для этого внедряются новые меры господдержки по развитию сельхозкооперативов, в частности, финансирование семейных молочных товарных ферм, откормочных площадок, сервисно-заготовительных центров. Вносятся принципиальные изменения и в субсидирование, кредитование сельского хозяйства. Разработан ряд таких программ кредитования, как «Ырыс», «Ынтымақ», «Бірлік», «Береке». Например, по программе «Ынтымақ» сельские предприниматели получили возможность приобретать новую технику и оборудование.

На сельхозкооперативы, кроме того, распространяется специальный налоговый режим, при котором применяется 70-процентная льгота при уплате налогов (за исключением налога на землю и пользование земельными участками). Такие механизмы господдерж­ки позволят обеспечить эффективную занятость сельского населения и использование потенциала личных подсобных хозяйств для увеличения сельхозпроизводства и решения вопросов продовольственной безопасности. В Послании говорится и о необходимости в течение 5 лет расширить площади орошаемых земель на 40%. И тем самым довести эту цифру до 2 млн га. Несомненно, это многократно увеличит сельское производство.

Аграрный сектор по многим позициям уже сегодня может стать крупнейшим экспортером органической продукции и сформировать узнаваемый в мире казахстанский бренд продуктов питания. Для этого в Послании Президента и определены ключевые рычаги современной аграрной политики, с помощью которых будет и дальше формироваться конкурентоспособный аграрный сектор Казахстана.