Огуречный посол из Канады

Стало нормой то, что крупные оте­чественные производства приглашают для консультаций иностранных специалистов. Но чтобы такое сделало рядовое товарищество - с этим сталкиваться еще не приходилось...

- И не такая уж это сегодня редкость, - вводит меня в курс последних событий главный менеджер рес­публиканского филиала АО «Фонд «Даму» по Павлодарской области Айгуль Алибекова. - Всего по Казахстану нашим фондом уже отработано около трех десятков заявок на приглашение зарубежных консультантов в структуры малого бизнеса. В Павлодаре первой ласточкой такого партнерства стало ТОО «ПКФ «Модуль ПВ».

Основная специализация данного производства - строительная индустрия. Оно изготавливает и реализует вибролитую тротуарную плитку различных форм, размеров и цветов, поребрик, декоративные ограждения, вибропрессованные бордюр дорожный и пескоблоки трех типов. Вся продукция сертифицирована и имеет сбыт. Но руководитель товарищества Марат Муратов всегда в каком-то постоянном поиске. Хотя неподалеку от его цехов находится павлодарская ТЭЦ-2, он сделал автономное отопление, пригласив местного умельца Николая Храмова, который изобрел и смонтировал в ТОО уникальную печь с высокой тепловой отдачей. А так как по­явились лишние калории, то Марат решил попутно заняться на своей территории и выращиванием овощей. Сегодня у него 8 теплиц из поликарбоната, которые уже выдают огурцы и помидоры. Этот парниковый комплекс был сооружен в 2012 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», когда предприятие получило поддержку благодаря фонду «Даму» в сумме 69 млн. тенге на приобретение двух теплиц, а также их дальнейшую модернизацию.

- Пока что овощи не дают нам прибыли, - рассказывает руководитель ТОО ПКФ «Модуль ПВ». - Но мы экспериментируем, ищем технологии урожайности. Сейчас перевели одну теплицу не на сезонную работу, а на круглогодичную. А тут наш филиал фонда «Даму» сообщает, что мы также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» как «старшие сеньоры» можем при финансовой помощи государства пригласить к себе специалиста из Канады, который занимается проблемами тепличного хозяйства. Им оказался доктор Прем Харбэнда - эксперт, имеющий 37-летний опыт в области сельского хозяйства, обладатель многих наград и званий, признанный выдающимся специалистом Института почвоведов провинции Альберта. Он, автор более 250 научных статей, организовал независимые научно-исследовательские работы по изучению ячменя, пшеницы, парниковых культур, таких как огурцы и помидоры, запатентовал бактерии для биоконтроля разновидностей болезней растений.

В Павлодар эти бактерии доктор не привез, так как на то требуется разрешение правительства Канады. Но дал новым своим подопечным много бесценных советов и консультаций, как лучше и с прибылью круглый год выращивать овощи. Что касается культивированных заокеанским ученым бактерий, то они убивают в почве имеющиеся там гнилостные микроорганизмы, тем самым положительным образом влияя на урожай. Без применения химикатов достигается полная сохранность посадочного материала, тогда как в обычных условиях примерно пятая его часть как правило гибнет. Это весомый резерв!

- Когда я ехал в Казахстан, то думал, что у вас одна-две теплицы, а оказалось, что их много и с хорошо организованной системой, - откровенно признался доктор Прем Харбэнда. В Канаде, по его словам, кое-где дело поставлено и получше. Но ученый справедливо заметил, что зимнему огороду фирмы «Модуль-ПВ» всего лишь три года.

- Думаю, что все у павлодарцев получится, - подытожил итоги беседы канадский гость и, улыбнувшись, добавил: дескать, большое благо, что у вас государство помогает бизнесменам не только деньгами, но и приглашает для них зарубежных экспертов.

Как рассказала Айгуль Алибекова, государство оплачивает приезд специалиста и гонорар за его деятельность. Предприниматель, в данном случае М. Муратов, берет на себя затраты на проживание эксперта, его питание, транспортные расходы и суточные по казахстанскому тарифу в течение 11 дней. Спустя время может состояться и повторное приглашение канадского ученого в ТОО «ПКФ «Модуль ПВ» - чтобы он посмотрел, как внедряются его рекомендации.

Судя по тому оптимизму, с каким Марат Муратов рассказывал о том, какие новшества в ближайшее время появятся в тепличном хозяйстве, - помощь канадского эксперта упала на благодатную почву.

Сергей ГОРБУНОВ,

Павлодар