​Огурец вместо верблюжьей колючки

И хотя главная продукция отечественного АПК – зерно, его производят 13–15 млн тонн в год, – не хлебом единым жив человек. Согласно биологическим нормам, в рационе питания должны быть овощи, но их производство в основном сезонное, а надо бы иметь витамины на столе круглый год. Поэтому в мире широко практикуется выращивание овощей в теплицах. Как с этим обстоит дело у нас?

Сейчас в стране есть Ассоциация теплиц Казахстана, в Шымкенте действует завод по производству теплиц, утверждены льготы на закупку этих конструкций за рубежом. Отметим, что теплицы активно строятся. Только вот какие?

Дело в чем: все, что известно по теплицам в мире, относится к теп­лицам для умеренного климата. В суровых условиях Казахстана в холодное время года теплицы требуют обогрева от котельных, а также дополнительной подсветки. При этом затраты на энергоносители составляют в себестоимости продукции до 80%. По данным «КазАгро», срок окупаемости рекомендуемой теплицы площадью 3 га – шесть лет. Всегда ли пойдет предприниматель на это?

Анализ тепличных технологий, проведенный работниками Национальной инженерной академии РК, показал, что все известные традиционные теплицы из стекла, пленки или сотового поликарбоната в условиях континентального клима­та убыточны. Причина – зима с морозами под минус 40 градусов? Верно, но только на 50%. Промышленная теплица должна работать весь год непрерывно. Но даже весной такие теплицы перегреваются, поэтому расти и плодоносить они не будут. А летом в стеклянных и пленочных теплицах температура и вовсе подымается до плюс 50 градусов.

Исходя из этого, наша рабочая группа пришла к выводу, что нужна не теплица, а «антитеплица», то есть максимально теплоизолированная конструкция, чтобы не теряла тепло зимой и не перегревалась летом. А как быть с «дармовой» энергией от солнца? Тепло при помощи вакуумных коллекторов нужно запасать в виде нагретой воды, а в холодный период использовать ее же в системе обогрева теплицы. Электроэнергию нужно получать при помощи тех же солнечных фотопанелей, а также ветрогенераторов, запасать в химических аккумуляторах и использовать в теплицах для создания требуемого светового режима. Конструкция как капитальное строение получается дороже, но ее стоимость распределяется на 30 лет эксплуатации, что в конечном итоге выгодно.

Мы разработали теплицу именно для континентального климата Казахстана. Она изготовлена из тепло­изолированных строительных элемен­тов, освещение искусственное – от энергоэкономных источников света – люминисцентных или светодиодных ламп, которые не только особо энергоэкономны, но обеспечивают освещение в биологически активном для растений спектре излучения.

Для апробации идеи был проведен промышленный эксперимент коммерческого типа по выращиванию огурцов в теплице нового поколения, проводившийся в осенне-зимние месяцы 2015–2016 годов. Огурцы зимой выращивали, сдавали в торговую сеть, чтобы частично компенсировать затраты на эксперимент.

Было проведено два цикла выращивания. Получен результат, который заключается в следующем. В теплице, полностью изолированной от внешних условий, но оборудованной системой использования солнечной и ветровой энергии, при небольшом участии обычных источников энергии (природного газа, электроэнергии) можно круг­логодично производить овощи всех видов. Для распространения опыта мы уже договорились со специалистами по строительству, чтобы подготовить типовой проект теплицы. Как вариант, это траншейная теплица, то есть заглубленная в грунт, с установкой снаружи систем улавливания солнечной энергии.

Следует отметить следующий факт. Большая часть теплиц в Казахстане расположена в Южно-Казахстанской области, как правило, они пленочные, то есть весенние. Но так ли уж важно получить свежий огурец в марте-апреле, если через месяц он появится на обычной грядке? Вероятно, поэтому в субсидирование теплиц внесено изменение: теперь будут субсидировать зимние теплицы, то есть те, которые плодоносят с октября по апрель. Решение принято. А вот кто занимался конструкцией таких теплиц? Думаю, что именно наши разработки соответствуют этим условиям. В связи с этим вспоминается, как на одной из недавних сельхозвыставок голландский специалист с гордостью заявил, что его компания получила заказ от организации ООН на конструкторскую разработку теплицы для Антарктиды. Они только получили заказ, а у нас уже есть такая теплица.

...Кроме хлеба и овощей для нормальной жизни человека в рационе нужно иметь еще мясо. Но с производством мяса тоже есть проблемы. Сегодня значительную часть мяс­ной продукции Казахстан завозит извне. Тогда как, по мнению экспертов, импорт продуктов питания в объеме свыше 20% может привести к продуктовой зависимости страны. У нас же этот показатель по овощам и мясу более чем в 2 раза превышает допустимое пороговое значение.

В 2011 году было принято решение развивать мясное животноводство на основе крупного рогатого скота, причем в качестве альтернативы экспорта зерна, поскольку 60 тыс. тонн мяса, которые планировалось получить в результате реализации плана в 2015 году (к 2020 году – 180 тыс. тонн!), эквиваленты экспорту 4 млн тонн зерна. В 2015 году Минсельхоз доложил, что построено более 130 откормочных площадок для содержания 150 тыс. голов КРС. Но… вместо 60 тыс. тонн мяса на экспорт было выдано всего 13,4 тыс. тонн, в то время как импортировалось более 150 тыс. тонн.

В чем причина? Даже элементарный анализ проблемы показывает, что в Казахстане отсутствует надежная кормовая база. В стране пастбищ 189 млн га (85% от сельскохозяйственных угодий), и только 5 млн га (2%) – сенокосы. Простой клик, и Интернет показывает, что пастбища на 30% деградированы. Получается, что ни летом, ни для заготовки на зиму требуемого количества кормов нет.

Как же решить эту проблему? Выход есть. В Казахстане 70% территории – пустыни и полупустыни. В мировой практике имеется опыт производства кормов в таких условиях. В 50-х годах ХХ века был разработан метод производства кормов проращиванием зерна по гидропонной технологии в теплицах. При таком методе возделывания злаковые культуры образуются в зеленую массу высотой 25–30 см. Причем зерно в процессе прорастания проявляет высокие биологические свойства. Примерно через неделю дернина с зеленой массой скармливается животным.

Технология получила распространение в мире именно там, где нет природных пастбищ. Ряд зарубежных предприятий производит для этого оборудование. Есть простое – в виде лотков при ручном обслуживании теплиц. Южнокорейская компания предлагает конвейерную установку с непрерывным циклом производства кормов. С экономической точки зрения полученные высококачественные корма обходятся дешевле традиционного рациона в период зимнего содержания мясного скота.

Ошибочно думать, что такая технология – это далекая экзотика, доступная только богатым латифундистам. Подобная ферма по производству зеленого корма из ячменя существует в одном из хозяйств Атырауской области. В Интернете есть видеофильм на эту тему. Но не понятно, почему такой опыт не распространяется на весь Казахстан.

Чтобы проверить на практике реальность такой технологии производства кормов, нами был организован промышленный экс­перимент. В обычном помещении была выполнена установка по проращиванию зерна до зеленой массы. Был закуплен десяток 5-месячных барашков. В условиях зимних месяцев 2015 года (октябрь – декабрь) на опытном участке в горах, когда склоны были покрыты снегом, производился откорм. За три месяца получен привес 10 кг. Животные наблюдались ветеринаром. В конце декабря был произведен забой, получено качественное мясо. Экс­перимент полностью подтвердил возможность и преимущества откорма животных зеленым кормом.

Итак, для производства зеленого корма требуется зерно. В Казахстане оно имеется. Далее, необходимы теплицы. Такие конструкции разработаны. Зимой их нужно обогревать, для этого требуется источник энергии. В нашей стране также развита нефтегазодобыча, такие предприятия имеют избыток попутного нефтяного газа, наличие которого позволяет обеспечить энергоснабжение. Вода есть в виде подземных источников. Таким образом, зерно, газ, вода, источник энергии – основные факторы для развития кормовой базы для животноводства – в наличии.

Нефтегазодобывающие предприятия Западного Казах­стана, а также в Кызылординской области и газовое месторождение в Жамбылской области расположены в пустынной зоне. Также газопроводы с их компрессорными станциями проходят, как правило, по пустынной зоне. Наличие источников попутного или природного газа позволяет развивать круглогодичное тепличное выращивание овощей и кормопроизводство именно в пустынной зоне.

На первый взгляд, возникает парадокс. Потенциал развития аграрного производства рассмат­ривается не в зоне умеренного климата и плодородных почв, а в зоне пустынь, где, кроме колючек, не растет ничего другого. Казахстан провозгласил Стратегию индустриально-инновационного развития. А что такое тепличные технологии, как не индустриальные методы в аграрном производстве? Инновационное – теплицы для континентального климата – именно инновационное решение (есть патенты РК).

Согласно таким взглядам, достаточно большой сектор аграрного производства может быть сосредоточен в зоне нефтегазодобывающих предприятий. Нужно решение Правительства, которое отрегулирует взаимоотношения между Министерством энергетики, в чьем ведении находятся нефтегазовые месторождения, и Министерство сельского хозяйства, которое должно урегулировать присутствие предпринимателей в этой зоне. Развитие тепличного производства овощей и кормов для животноводства позволит вовлечь в сельскохозяйственный оборот ранее не использовавшиеся для этой цели территории с целью насыщения продуктового рынка.