​Огурцы на камнях

На территории в несколько гектаров расположены 3 теплицы. Благодаря гидропонному методу – безгрунтовому выращиванию овощей – в апреле текущего года Саламат Байсырымов получил первые 200 тонн огурцов. Они растут прямо на щебне, растения каждые два часа нужно поливать водой, в которой растворены питательные вещества.

«Мы стали участниками государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Благодаря этому получили заем в банке и поддержку в субсидировании и гарантировании части процентной ставки. На эти деньги была полностью заменена вся система старой теплицы, которая раньше работала только летом. Здесь не было отопления, воды, стекол, – рассказал Саламат Байсырымов. – Реконструкция позволила посадить огурцы в феврале, в апреле поспел первый урожай. Его снимали до июня. Вот, считайте, через несколько месяцев второй урожай пойдет».

С недавнего времени предприниматель решил выращивать еще и помидоры. Новая теплица уже готова. Саламат Байсырымов гордится тем, что смог разрушить миф о том, что на мангистауской земле невозможно заниматься сельским хозяйством.