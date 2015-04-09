Свежий выпуск Ох, рано ушла охрана! Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Неизвестные проникли в помещение фирмы, сорвав металлическую решетку и разбив окно, и похитили 4 млн. тенге. В тот злополучный день на охрану офиса с утра заступил охранник Н., который, как выяснилось позже, созвонился днем со знакомой женщиной и направился к ней в гости, оставив рабочее место без присмотра. Утром, придя на работу, тоже не стал засиживаться и, не дождавшись сменщика, ушел домой.

Прибывший сменщик при обходе здания обнаружил, что кабинет кассира открыт, повреждены навесные замки, разбито окно и взломан сейф. При этом офис фирмы не был подключен к системе сигнализации и видеонаблюдения.

Как выяснилось, преступники наблюдали за охранником и, убедившись, что его нет на месте, воспользовались удобным моментом…

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Саматом Айтпаевым, Саматом Сабуровым и Айдаром Капаровым под руководством полковника полиции Талгата Асылбекова это преступление было раскрыто по горячим следам. Похитители задержаны и находятся под арестом. Подозреваемые – ранее судимые и нигде не работающие молодые люди. Похищенные деньги они успели частично потратить, в частности приобрели автомашину, два мотоцик­ла. По факту кражи возбуждено уголовное дело.