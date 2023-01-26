Для устойчивости системы нужны демократические институты
Свет наших газет
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Битвы за плей-офф
С неаполитанским акцентом
Про WRO, роботов и новых друзей
Поступок настоящего воина
В тренде – органическое земледелие
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Сенаторы зарегистрированы
На холодном откорме
Учебный процесс возобновится
Анонимность не спасет
Надбавки за категорию
Охота на архаров
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова