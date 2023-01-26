Охота на архаров

Охоту на архаров устроили браконьеры, которым не суждено было воспользоваться своей незаконной добычей. Они оказались в поле зрения полицейских и были задержаны. При обыске у охотников нашли разделанные туши, рога и головы убитых животных. Предполагается, что жители Сузакского района занимались охотой на архаров, занесенных в Красную книгу.

По информации заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области полковника полиции Курманбека Сахова, у задержанных изъяты карабин и охотничье ружье, более 50 пат­ронов разного калибра, оружейная оптика, наручники, самодельный нож, вещества, похожие на нар­котические, и религиозная литература.

Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Известно, что один из подозреваемых ранее находился на специальном учете.

Районное управление внутренних дел Сузакского района проводит досудебное расследование. Заведено уголовное дело по статье УК РК, предполагаю­щей уголовную ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.