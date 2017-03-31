​«Охота» на фарфор

Сам факт обладания многочисленной коллекцией не дает чувства удовлетворения. Только азарт, связанный с «охотой» на очередную желанную статуэтку, приносит нас­тоящую, неподдельную радость.

Все началось в детстве. Первым объектом интереса 8-летнего Кости стали открытки. Деньги, выдаваемые родителями на мороженое, без сожаления тратились на картонные карточки. Спустя некоторое время увлечение поменялось. Внимание школьника переключилось на монеты, потом на значки. А первый фарфор был приобретен гораздо поз­же, в середине 1970-х в Москве. «Основателями» коллекции стали два пинг­вина, изготовлен­ные на знаменитом Дулев­ском заводе, основанном еще в 1832 году.

Слесарь-инструментальщик Константин Гутарев большую часть своей жизни проработал на промышленных предприятиях облас­ти: заводе им. Ворошилова (нынешний завод «Зенит») и «Омеге». В трудные 90-е оказался без работы, а вскоре производство, на котором он трудился последние годы и вовсе закрыли. Поэ­тому волей-неволей пришлось искать свою нишу в бизнесе. И он ее нашел – открыл собственную мастерскую по изготовлению ключей.

Параллельно росла и коллекция, потому как в тяжелые годы граж­дане несли на рынки все, что могло принести хоть какую копейку в семью: от старой посуды до древних икон. И именно в это время соб­рание фарфора бывшего заводчанина стремительно росло, тем более что цены за уникальные порой вещицы просили смешные.

Сейчас, по словам Гутарева, найти на блошином рынке в Уральске что-то интересное практически невозможно: запасы давно истощились. Зато благодаря Интернету открылись новые горизонты для поис­ка продавцов и единомышленников во всем мире.

В коллекции собраны мини-статуи царского времени, советского перио­да и современные. Скульп­туры разные по жанру, способу исполнения, стране производителя. Здесь есть герои классических произведений Гоголя, Чехова, сказок Пушкина и устного народного творчества. Огромное количество животных всех видов. Только собаки занимают три полки. Специально выделены места для статуэток представителей разных народностей, детей, клоунов... Собирателю по душе и фарфоровые шкатулки, штофы, вазы, дореволюционные подстаканники и столовые приборы.

По словам Константина Гутарева, каждый экс­понат имеет название и историю. Эти данные можно найти в специальных каталогах или открытом доступе в Сети. Сам он не может выделить любимый экспонат, потому как дороги и ценны для него все без исключения.

– Покажите мне любую статуэтку, я вам все про нее расскажу, – говорит он без доли самоуверенности, так как знает об объектах обожания очень много.

Коллекционер весьма гордится своим собранием, которое уже не вмещается в одну комнату. Но останавливаться на достигнутом не планирует. Ведь остается еще так много разных приятных глазу вещиц, которые обогатят его коллекцию, соз­даваемую с большой любовью и увлеченностью.