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«Охота» на ферулу
Любовь Доброта, Туркестанская область

Более 130 иностранцев, незаконно добывавших в степях Южного Казахстана лекарственное растение, привлекли
к ответственности.

Ежегодно по весне степи области наводняют иностранные граждане, занимающиеся сбором ферулы вонючей. Это многолетнее травянистое растение с толстым и высоким стеблем, достигающим в высоту четырех метров и крупным цветком-зонтиком желтого цвета. Ферула вонючая, или асафетида, известна своими лечебными свойствами. В народной медицине ее применяют для лечения кашля, метеоризма и судорог. Не менее популярна трава и в кулинарии как специя. Во время очередного рейда сотрудники полиции задержали правонарушителей, незаконно добывавших лекарственную траву на территории Сарыагашского и Отырарского районов, близ города Арыса. Все 134 иностранца работали незаконно. В Отырарском райо­не выявили более 30 граждан Таджикистана, в других регионах области за работой застали 101 гражданина Узбекистана.

Все они не имели разрешения на работу в нашей стране. Иностранцы наказаны согласно
статье Административного кодекса, предполагающей ответственность за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казах­стан в области миграции населения. Более ста иностранцев подвергли административному аресту. Также сотрудники правоохранительных органов выявили двух граждан Казахстана, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, и составили в отношении них административные протоколы.

Полицейские Туркестанской области активно работают над профилактикой нарушений миграционного законодательства, пресечением незаконных каналов миграции, обеспечением соблюдения законодательства страны в области миграции иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории области. При этом полицейские не только выявляют правонарушения, но и проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами и работодателями по соблюдению миграционного законодательства.

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