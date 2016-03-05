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​Охота на... мусор
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Организаторы марафона, руководствуясь постулатом «лучше гор могут быть только… чистые горы», намерены сделать экологическую акцию ежегодной. Только так, по их мнению, можно обратить внимание общественности на проб­лему загрязнения природных зон Алматы и сделать отдых комфортным, полезным, без негативных последствий для окружающей среды. Масштабное мероприятие приурочено к празднованию 1 000-летия города и пройдет 2 апреля в одном из излюбленных мест отдыха горожан – Алма-Арасанском ущелье.

– У нас в городе часто проводятся различные экологические акции по очистке гор, рек, парков и улиц, но, к сожалению, они носят разовый характер, – отметила одна из активисток Айнур Салимбае­ва. – Экологическая акция «Охота на мусор» уникальна тем, что мы подсознательно вырабатываем у людей привычку убирать за собой мусор и сохранять природу родного города.

В нынешнем году марафон «Охота на мусор» намерен соб­рать под свои знамена тысячи неравнодушных алматинцев: свое участие в акции подтвердили и многие известные личности из мира шоу-бизнеса, искусства, спорта и политики. Организаторы планируют вовлечь в мероприятие целые семьи, поскольку справедливо полагают, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать экологическую культуру.

Участником акции может стать любой житель и гость Алматы, для этого необходимо всего лишь заполнить заявку до 1 апреля на сайте www.baurzhan.kz. Мотивировать участников обещают и спонсоры. В качестве награды за лучший пример экологической активности предусмотрены призы: победителя ждет поездка в Бурабай, а обладателей второй и третьей премий – горный велосипед и камера Go-PRO.

Впервые акция «Охота на мусор» проводилась осенью 2015 года. Тогда свыше 6 тыс. отдыхающих Алма-Арасанского и Бутаковского ущелий собрали более 17 тонн отходов. По данным экспертов нацио­нального Иле-Алатауского парка, 90% мусора в горах Алматы оставляют казахстанские туристы. Так, ежегодно с территории Иле-Алатауского национального парка вывозится на полигоны около 5 000 кубометров твердых бытовых отходов, в неделю – около 30 тонн мусора. Каждый год среднее число отдыхающих в предгорьях Алматы превышает 200 тыс. человек.

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