Организаторы марафона, руководствуясь постулатом «лучше гор могут быть только… чистые горы», намерены сделать экологическую акцию ежегодной. Только так, по их мнению, можно обратить внимание общественности на проб­лему загрязнения природных зон Алматы и сделать отдых комфортным, полезным, без негативных последствий для окружающей среды. Масштабное мероприятие приурочено к празднованию 1 000-летия города и пройдет 2 апреля в одном из излюбленных мест отдыха горожан – Алма-Арасанском ущелье.

– У нас в городе часто проводятся различные экологические акции по очистке гор, рек, парков и улиц, но, к сожалению, они носят разовый характер, – отметила одна из активисток Айнур Салимбае­ва. – Экологическая акция «Охота на мусор» уникальна тем, что мы подсознательно вырабатываем у людей привычку убирать за собой мусор и сохранять природу родного города.

В нынешнем году марафон «Охота на мусор» намерен соб­рать под свои знамена тысячи неравнодушных алматинцев: свое участие в акции подтвердили и многие известные личности из мира шоу-бизнеса, искусства, спорта и политики. Организаторы планируют вовлечь в мероприятие целые семьи, поскольку справедливо полагают, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать экологическую культуру.

Участником акции может стать любой житель и гость Алматы, для этого необходимо всего лишь заполнить заявку до 1 апреля на сайте www.baurzhan.kz. Мотивировать участников обещают и спонсоры. В качестве награды за лучший пример экологической активности предусмотрены призы: победителя ждет поездка в Бурабай, а обладателей второй и третьей премий – горный велосипед и камера Go-PRO.

Впервые акция «Охота на мусор» проводилась осенью 2015 года. Тогда свыше 6 тыс. отдыхающих Алма-Арасанского и Бутаковского ущелий собрали более 17 тонн отходов. По данным экспертов нацио­нального Иле-Алатауского парка, 90% мусора в горах Алматы оставляют казахстанские туристы. Так, ежегодно с территории Иле-Алатауского национального парка вывозится на полигоны около 5 000 кубометров твердых бытовых отходов, в неделю – около 30 тонн мусора. Каждый год среднее число отдыхающих в предгорьях Алматы превышает 200 тыс. человек.