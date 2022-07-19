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Охота не на грача
Андрей Кратенко

Охотник случайно застрелил женщину, собиравшую клубнику, приняв ее за… грача.

В сообщении пресс-службы областной прокуратуры указывается: «В Северо-Казахстанской области в результате огнестрельного ранения скончалась 49-летняя жительница Жамбылского района. По подозрению задержан 65-летний односельчанин – житель станции Бауманская. Предварительно установлено, что женщина получила ранение, находясь в поле, собирая ягоды.

Как показал подозреваемый, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненную женщину, сразу сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село. Вместе с тем данные обстоятельства будут полнос­тью проверены в ходе расследования».

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