Охотник сгорел при пожаре в степи в Карагандинской области

В Кояндинском сельском округе Каркаралинского района погиб при пожаре 30-летний охотник из Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

По информации департамента по ЧС региона, в 8 километрах от поселка Коянды начался пожар в степной зоне. Загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился на огромную территорию в 150 гектаров.

В тушении пожара принимали участие 7 сотрудников ДЧС Карагандинской области на двух единицах техники и 45 добровольцев из числа местных жителей.

"В результате пожара получил ожоги и госпитализирован в больницу Каркаралинска житель Караганды 1969 года рождения, который вместе с двумя мужчинами находился на охоте. На месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения", - проинформировали в ДЧС.

Как рассказал пострадавший, при движении по степи из-за нагрева коллектора автомобиля загорелась трава. Охотники начали тушить горение подручными средствами, но с огнем не справились и потеряли друг друга из виду.

"Причины гибели человека и возникновения пожара устанавливаются", - добавили в департаменте по ЧС Карагандинской области.