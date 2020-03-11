Охотники под прицелом
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Елена Левкович
Встреча была организована Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар». Участники мероприятия имели возможность огласить застарелые проблемы отрасли, как-то: отсутствие единого стратегического документа Программы развития охотничьего хозяйства, предусматривающего реализацию плана и целевых задач в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, в том числе развития охотничьего хозяйства, повышения интереса и поддержки в реализации цифровизации охотничьего хозяйства со стороны соответствующих уполномоченных органов и ряд других вопросов.