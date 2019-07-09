​Охотники за рогами

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Марина Иванова

В ходе оперативно-розыскных мероприятий после обнаружения между зимовками Мангур и Дружба Агубинского сельского округа Жанибекского района ЗКО четырех сайгачьих туш полицейские совместно с сотрудниками РГП «Охотзоопром» по подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей 1991 и 1979 годов рождения.

– С места происшествия изъяты двуствольное охотничье ружье «ИЖ-54» 12-го калибра, 5 патронов и 2 велосипеда, – сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. – По данному факту отделом полиции района проводится досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК (незаконная охота) и статье 339 УК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

В совершении другого подобного преступления подозревается 46-летний житель Жанибекского района. Его мотоцикл был остановлен полицейскими совместно с инспекторами РГП «Охотзоопром» во время объезда территории в районе зимовки Астау салған Куйкенкульского сельского округа. В транспортном средстве были обнаружены 2 туши и 4 рога сайгаков, нож, охотничье двуствольное ружье 12-го калибра и 5 патронов.

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