Охрана главы Турции подралась с агентами спецслужб Бельгии
Между агентами спецслужб Бельгии и Турции произошло несколько стычек в Брюсселе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
Самый серьезный конфликт был в здании королевского института международных отношений. Его причиной стала проверка безопасности одного из помещений, в котором турецкий лидер должен был выступить с речью.
Согласно протоколу этим занимается принимающая сторона, однако охрана Эрдогана предпочла сама проверить здание. Недоверие со стороны турецких гостей вызвало негодование у бельгийских коллег, которые восприняли эти действия жестом неуважения. В результате один из охранников Эрдогана ударил бельгийца локтем, после чего был сбит с ног.
Служба безопасности Бельгии расценила ситуацию как "сложную и напряженную".
Как сообщают СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган находился в Брюсселе с 4 по 6 октября. В ходе официального визита он обсудил миграционную политику в отношении беженцев, а также ситуацию в Сирии после начала российской операции против боевиков "Исламского государства".