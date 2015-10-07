В мире
Охрана главы Турции подралась с агентами спецслужб Бельгии
Между агентами спецслужб Бельгии и Турции произошло несколько стычек в Брюсселе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Самый серьезный конфликт был в здании королевского института международных отношений. Его причиной стала проверка безопасности одного из помещений, в котором турецкий лидер должен был выступить с речью.

Согласно протоколу этим занимается принимающая сторона, однако охрана Эрдогана предпочла сама проверить здание. Недоверие со стороны турецких гостей вызвало негодование у бельгийских коллег, которые восприняли эти действия жестом неуважения. В результате один из охранников Эрдогана ударил бельгийца локтем, после чего был сбит с ног.

Служба безопасности Бельгии расценила ситуацию как "сложную и напряженную".

Как сообщают СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган находился в Брюсселе с 4 по 6 октября. В ходе официального визита он обсудил миграционную политику в отношении беженцев, а также ситуацию в Сирии после начала российской операции против боевиков "Исламского государства".

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
Новые принципы и гарантии
Плохие дороги: причин не счесть
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
Конопля на даче
Выборы сенаторов состоялись
Творчество и духовность
Отопительный сезон не за горами
Конституционный суд: нормы и практика
В память о полководце
Патриотизм в лицах
Биометрия для осужденных
Чтобы не было аварий
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Тонкая красная нить инфоцыганства
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Читайте также

Здравоохранение , В мире , COVID
Moderna подала в суд на Pfizer из-за технологии для создани…
В мире
"Прижми меня крепче": Бритни Спирс выпустила первую песню п…
Общество , Культура , В мире
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Спорт , В мире
Роналду принял решение по "Манчестер Юнайтед"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]