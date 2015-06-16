Охрана здоровья: прогресс налицо Свежий выпуск 452 Ирина ИГНАТОВА

– Тамара Касымовна, система здравоохранения постоянно претерпевает реформы. К чему же пришли в результате этих преобра­зований?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на сегодняшние показатели здоровья населения страны в сравнении с 2000 годом, то есть до начала комплексных реформ в системе здравоохранения. Существенно увеличилась продолжительность жизни – с 65,5 года до 70,04 года. Наблюдается снижение общей смерт­ности населения на 25% (с 10,1 до 7,65 на тысячу населения). Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась более чем в два раза, от злокачественных новообразований – на 29%. Эти заболевания – основные причины ухода людей из жизни не только в нашей республике, но и во всех развитых странах. Ощутимое снижение показателей материнской, младенческой и детской смертности позволило Казахстану достичь ЦРТ (Цель развития тысячелетия) к 2015 году, что особенно отмечают международные эксперты.

Нельзя забывать также о вакцинации, которая ежегодно защищает около 1,5 млн детей от 11 инфекционных заболеваний. Казахстан стал первой страной среди всех государств СНГ, осуществившей иммунизацию всех новорожденных от вируса гепатита Б. На сегодня в республике охват вакцинацией составляет 95%. Кроме того, Казахстан стал образцом, показав положительные результаты мониторинга йододефицитных заболеваний в регионе Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Как известно, реформы в здравоохранении у нас общество воспринимает настороженно, иногда и критично. Однако, как мы видим, улучшение показателей здоровья населения страны стало результатом планомерных и последовательных реформ здравоохранения. Важно отметить, что во всем мире система охраны здоровья находится в состоянии перманентного развития, каждый день в мире внедряются новые технологии диагностики и лечения, в результате чего люди, страдающие от болезней, которые традиционно считались неизлечимыми, получают шанс на исцеление. Поэтому в зависимости от состояния экономики каждое государство разрабатывает свои программы развития медицины, и этот процесс постоянен.

В ходе реформ 2005–2010 годов был укреплен потенциал системы здравоохранения Казахстана, внедрены элементы рыночных механизмов и осуществлен трансферт современных медицинских технологий. То есть система сделала большой рывок в своем развитии, появился мощный национальный медицинский холдинг, ставший локомотивом внедрения новых технологий. Когда была создана необходимая инфраструктура, нужно было наполнить ее внутренним содержанием, для чего была принята госпрограмма «Саламатты Қазақстан», которая завершается в нынешнем году. Были созданы Единый плательщик медицинских услуг, Единая национальная система здравоохранения. Если кратко, то отрасль перешла от финансирования на количество коек, кадров на финансирование по конечному результату, за каждого пролеченного пациента, и это, безусловно, прогрессивный шаг в развитии здравоохранения.

Таким образом, благодаря поддержке Главы государства, Правительства в республике создана конкурентоспособная система охраны здоровья, способная решать самые сложные задачи.

– Вы сказали, что в текущем году завершается реализация государственной программы «Саламатты Қазақстан». Каковы ее конкретные результаты?

– Удалось добиться многого. Во-первых, был устранен дисбаланс финансирования между регионами. Вы помните, на протяжении многих лет звучала критика, что на один регион выделяется средств на оказание медицинской помощи в разы больше, чем на другой. Жители пригородов не могли пользоваться услугами городского здравоохранения... Внедрение Единой национальной системы здравоохранения позволило преодолеть дифференциацию условий и различий в финансировании в разрезе регионов. Значительно повысилась эффективность работы организаций первичной медико-санитарной помощи, работников участковой службы, особый акцент сделан на профилактике.

Наши граждане получили возможность самостоятельно выбирать, в какой медицинской организации лечиться. Оплата за всех пролеченных независимо от места проживания осуществляется по принципу «деньги следуют за пациентом». Это также стимулирует организации здравоохранения, так как чем эффективнее они работают, тем больше средств получают. За пять лет внедрения Единой национальной системы здравоохранения межрегиональная госпитализация выросла в четыре раза. Треть пациентов из регионов выбирают для лечения Астану и Алматы, где сконцентрированы республиканские клиники. Остальные получают не менее квалифицированную помощь непосредственно в своих регионах.

Получила развитие транспортная медицина: в республике работают 49 передвижных мобильных комплексов, в которых ежегодно осматривается свыше 300 тысяч пациентов, три медицинских поезда с охватом более 200 тыс. человек и санитарная авиация, совершающая ежегодно около 1 000 вылетов как внутри страны, так и за ее пределами.

Активно осуществляется трансферт высокоспециализированной медицинской помощи. Стали доступными уникальные дорогостоящие технологии. Сегодня по всей стране успешно проводятся операции на сердце и головном мозге, производится пересадка органов. Если в 2010 году мы делали единичные операции по трансплантации органов, то сейчас наши центры освоили технологию пересадок донорского сердца, печени. В стране ежегодно проводится более 60 тысяч операций на сердце.

Действует утвержденная Правительством Программа развития онкологической помощи на 2012–2016 годы, акцент в которой сделан на раннем выявлении злокачественных новообразований путем профосмотров целевых групп и использования прогрессивных методов диагностики и лечения. Только за прошлый год скрининговый осмотр прошли 2,2 миллиона человек, охват составил 100% из целевых групп взрослого населения, профилактическими осмотрами охвачено 4,5 миллиона детей, при этом было выявлено 15,7% больных. В результате скрининговых осмотров в 2014 году обнаружено более 2 000 случаев заболеваний раком и около 80 тысяч предраковых заболеваний и доброкачественных опухолей. Эти системные меры и позволили нам добиться тех результатов, о которых я уже упомянула.

– Получит ли дальнейшее развитие программа «Саламатты Қазақстан»?

– Как вы знаете, Главой государства перед нами поставлена задача войти в число 30 конкурентоспособных стран мира. Поэтому мы приступили к разработке новой Государственной программы развития здравоохранения на 2016–2020 годы, которая станет логическим продолжением предыдущих программ. Она будет направлена на закрепление и развитие достигнутых успехов и решение имеющихся проблем в вопросах охраны здоровья в соответствии с новыми вызовами, станет основой для планомерного развития отрасли. Одним из ее наиболее приоритетных направлений будет развитие первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) как начального звена, определяющего структуру и принципы организации всей системы здравоохранения страны.

Во-вторых, предусматривается развитие кадрового потенциала на основе совершенствования медицинского образования, укрепления практической базы, изменения учебных планов и программ с учетом необходимости подготовки врачей общей практики. Наряду с этим требуется и усиление мотивации к работе в системе ПМСП, устранение неравномерного и нерационального распределения кадров между регионами, амбулаторно-поликлиническими и стационарными службами.

В-третьих, финансовое обеспечение здравоохранения должно осуществляться на основе применения единого и комплексного подушевого норматива, а уровень финансирования ПМСП должен быть доведен до международных стандартов – 40% от общего объема средств, направляемых на предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В настоящее время он составляет 26%, что недостаточно для полного охвата населения эффективными услугами ПМСП.

Другое направление работы – это внедрение системы управления заболеваниями, предусматривающей профилактику, раннее выявление заболеваний и лечение как единый процесс медицинской помощи. Надо иметь в виду, что здравоохранение страны сталкивается сегодня с глобальными изменениями демографической ситуации: ростом продолжительности жизни, увеличением численности людей с хроническими неинфекционными заболеваниями и тенденцией старения населения.

Поэтому наша задача – адаптировать систему здравоохранения к новым вызовам, создав службу, ориентированную на нужды человека. Такая система уже была внедрена в ряде регионов в качестве пилотного проекта. Анализ результатов показывает, что один из основных барьеров в ее реализации – недостаточная преемственность и взаимодействие ПМСП и специализированных служб, что отражается на конечных результатах наблюдения и лечения пациентов. Поэтому проводится работа по совершенствованию службы, чтобы придать ей новый импульс, основанный на лучшей мировой практике.

– Однако доверие к врачам не увеличивается. Практически каждую неделю появляются сообщения о врачебных ошибках, приводящих как минимум к тяжелым последствиям и нередко – к летальным исходам. Порой люди просто боятся идти к врачам, сомневаясь в их компетентности...

– Говорить об ошибках вообще трудно, особенно медицинских. Ошибки есть в любой профессии, они есть и будут. Как говорила австрийская писательница, известная своими афоризмами, Мария Эбнер-Эшенбах: «От врачей требуют чуда, а если чудо свершится – никто не удивляется». Ожидания пациента порой весьма превышают возможности как врача, так и медицины в целом.

Юридически наиболее ответственным моментом считается дифференциация ошибки от элементарного невежества (отсутствие знаний, безграмотность), халатности и безразличия. Проблему врачебных ошибок нельзя сводить только к вопросам диагностики и лечения. Почему-то чаще всего обсуждаются эти вопросы, что суживает проблему. Случаи врачебных ошибок активно обсуждаются обществом, очень мало говорится о том, скольких людей врачи спасли, а ведь счет ежедневно спасаемых медиками человеческих жизней идет на тысячи.

Давайте будем откровенны. У нас, к сожалению, пока слабо развита культура здоровья в обществе. Поднялась температура – быстро выпили микстуру, купленную по призыву последней рекламы, и побежали на работу. А к врачу обращаемся, когда уже невмоготу. А ведь даже привычная для всех нас простуда дает массу осложнений. И порой врачу приходится лечить не только первопричину, а еще и последствия самолечения или отсутствия лечения. Поэтому наша цель, как и во всех цивилизованных странах, минимизировать врачебные ошибки, чему способствуют постоянное повышение квалификации медработников, внедрение страхования врачей от ошибок, международных протоколов и стандартов лечения.

Как вы знаете, Глава государства в «100 шагах…» по реализации пяти президентских реформ поставил перед нами задачу внедрения обязательного медицинского страхования, что также позволит уделить особое внимание врачебным ошибкам и повысить солидарную ответственность работодателей и граждан за охрану здоровья. В этом направлении мы и движемся.

– Однако кадровая проблема в отрасли существует…

– Развитие кадрового потенциала здравоохранения – это одна из приоритетных задач. Ее решение начинается, конечно же, с образования. Действующие программы и учебные планы сориентированы преимущественно на подготовку специалистов узкого профиля для оказания стационарной помощи. Нам же необходимо еще развитие такого направления, как врачи общей практики, поскольку именно эта квалификация более эффективна для ПМСП. Кроме того, сегодня у вузов нет собственных клинических баз, что приводит к слабой практической выучке выпускников. Поэтому нам предстоит большая работа по модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, которая должна соответствовать внедряемой с 2009 года в Казахстане Национальной системе квалификаций.

С учетом новых требований будет разработан пятилетний план подготовки кадров. Предстоящие изменения предполагают преобразование медицинских университетов и колледжей в центры компетенции. Обучение специалистов качественно нового уровня будет обеспечено посредством осуществления принципа триединства научного, образовательного и клинического процессов на базе региональных инновационных хабов, объединяющих организации медицинского образования, науки и практики. По опыту ведущих зарубежных стран (США, Великобритании и других) в основе создания региональных инновационных хабов будет лежать реализация эффективных форм партнерства (в виде научно-производственных холдингов, научных и технологических парков) между медицинскими университетами, научными центрами, медицинскими организациями и производством. Будут определены приоритетные специальности вузовского и послевузовского образования для подготовки специалистов за рубежом.

Второй важный вопрос – это повышение квалификации работающих кадров. Не секрет, что по количеству врачей мы входим в первую десятку стран мира. Но проблема в том, что основная часть квалифицированных врачей сконцентрирована в стационарном секторе, и поэтому существует нехватка кадров на уровне ПМСП. Обеспечив приоритетность ПМСП, что означает повышение статуса самой службы и работающих в ней специалистов, мы создадим условия для притока кадров в эту службу, в том числе «открыв двери» для частной медицины.

Третья задача – повышение квалификации медицинских сестер. Наши врачи перегружены не свойственными профессии функциями, с которыми эффективно справляются квалифицированные медсестры и фельдшеры. Подготовка и переподготовка специалистов среднего звена станет одной из наших главных задач.

Недавно вступил в действие Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на улучшение государственного регулирования в области здравоохранения, укрепление здоровья населения и ведение здорового образа жизни. В этом законе большой комплекс мер направлен на развитие кадрового потенциала.

– Да, в этом законе предусмотрена норма о внедрении оценки профессиональной подготовленности и подтверждении соответствия квалификации специалистов. Не секрет, что сегодня медработники для получения категории вынуждены неоднократно сдавать квалификационные экзамены и проходить процедуры тестирования, что кажется излишним барьером.

– Поэтому в Кодексе «О здоровье населения и системе здравоохранения» предусмотрена процедура оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов – оценки знаний и навыков в целях подтверждения соответствия квалификации специалиста требованиям профессионального стандарта в области здравоохранения. Эта норма вводится в действие с октября 2015 года. Оценка будет проводиться организациями, аккредитованными уполномоченным органом в области здравоохранения. Сертификат специалиста и свидетельство о присвоении категории, как и сегодня, будут выдаваться департаментами Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, но по результатам предварительного прохождения специалистом независимой оценки.

Утверждается нормативная правовая база оценки – Правила оценки, Правила аккредитации, в том числе организаций, проводящих оценку. Кроме того, принимаются меры по дальнейшему повышению потенциала казахстанских экспертов и экзаменаторов с участием специалистов Всемирной организации здравоохранения, Национального совета медицинских экзаменаторов (NBME, США), совершенствованию содержания тестовой и симуляционной базы оценки в соответствии с профессиональными стандартами в области здравоохранения.

В целом проведение независимой оценки повысит объективность восприятия уровня знаний и навыков специалистов здравоохранения, будет способствовать снижению клинических ошибок и, соответственно, улучшению качества медуслуг.

– Когда реформы в отрасли закончатся и мы сможем сказать: «Наше здравоохранение соответствует мировым стандартам»?

– Система охраны здоровья в нашей стране находится на достаточно высоком уровне, и это признают ведущие мировые эксперты в сфере здравоохранения. Сегодня к нам приезжают на лечение, на операции жители зарубежных стран. У нас уже сегодня есть немало поводов для гордости за отечественную медицину. Мы живем в постоянно меняющемся мире. Отрасль развивается, и это – постоянный процесс. Здравоохранение, как и любая другая сфера, не стоит на месте. Появляются новые технологии, методы лечения. В недалеком прошлом мы вряд ли могли себе представить, что сможем вывозить наших граждан, находящихся в критическом состоянии, из любой точки мира. А сегодня это стало повседневной реальностью. Я уверена, что казахстанские врачи всегда будут на передовой этого процесса, для этого государством созданы все условия. Поэтому совершенствование здравоохранения – процесс постоянный, и я думаю, очень скоро наступит время, когда его уровень ничем не будет уступать лучшим образцам мировой медицины.



