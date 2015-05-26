Охранная грамота законного владения

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Из содержания совещания, которое провел вчера первый замес­титель акима области Асылбек Дуйсебаев, следует, что процесс легализации ни на секунду не замер и продолжается ежедневно во всех городах и районах. И если все заявители правильно оформят и в полном объеме предоставят в комиссии документы и получат в итоге положительное решение, то казна области пополнится без малого на 7 млрд тенге. Пока же, по данным управления экономики и финансов, за несколько месяцев легализовано имущества почти на 1,5 млрд тенге.
С 1 сентября прошлого года поступило 536 заявлений. Из них уже по 124 принято решение о легализации, 32 – находятся на рассмотрении. К сожалению, неполными оказались пакеты документов к 380 заявлениям. Все они возвращены владельцам. И те по действующему законодательству вправе вновь обратиться в комиссию, когда соберут разного рода недостающие справки и планы. Их заявления будут рассмотрены снова, как положено.
На сегодня в области действуют 18 комиссий и 21 пункт приема документов по легализации, по два пункта приходится на Караганду и Темиртау, сообщила руководитель управления по экономике и финансам Ольга Чернявская. И хотя, по статистике, основная кампания наиболее активной оказалась в период первой легализации и каждый шестой житель области тогда узаконил свое имущество, деньги и собственность за рубежом, большая пропагандистско-информацион­ная работа продолжается и приносит плоды.
Примеры можно найти в местных СМИ. Так, жительница Октябрьского района Рымкуль Жакупова юридически оформила заброшенный цех, который ей не удавалось легализовать в течение пяти лет. Узнав о том, что проводится легализация, она сразу же собрала нужные документы, которых оказалось не очень много, и сдала их в комиссию. А вскоре получила юридическое подтверж­дение на имущество. Рымкуль решила стать индивидуальным предпринимателем и открыть свое дело. «Главное, что все по закону и бесплатно, спасибо за такой закон», – говорит женщина. Несколько лет ждала легализации и Валентина Шоленбергер. Она очень довольна действиями государства по защите собственнос­ти граждан, ей наконец удалось поставить логическую точку в законном владении гаражом.
Доброжелательная атмосфера легализации способствует уверенности граждан в правильности своих действий, которые поддерживаются в стране. Жители региона, а среди них и предприниматели, имеющие собственность, и простые граждане, всю жизнь имевшие скромные постройки вокруг дома и не задумывавшиеся о том, в чьей собственности они находятся, все смелее оформляют жилые и нежилые помещения.
Исполнительными органами в регионе проводится работа и с самими комиссиями. Человеку, обратившемуся в приемное окно, работники пункта в обязательном порядке должны оказать методологическую помощь. Доходчиво объяснить, где взять или где могут выдать недостающие документы, как их оформить, а то и помочь составить весь перечень. Как прозвучало на совещании, основные крупные объекты были легализованы в первую волну кампании. Сейчас в основном идут небольшие объекты: гаражи и пристройки к домам, а они приносят небольшие суммы в казну.
– В соответствии с законом в исполнительных органах могут официально узаконить свое имущество только физические лица. Но к нам поступают заявки и от юридических лиц. Также есть проблемные вопросы, связанные с земельными участками. Из них по закону подлежат легализации только те, что находятся в частной собственности, – рассказала Ольга Чернявская. – Мы вышли с предложениями по внесению изменения в закон в части легализации имущества юридическими лицами и земельных участков, которые находятся не только в частном владении у физических лиц, но и в аренде или доверительном управлении.
Теперь, когда в законодательство внесены изменения, новый закон будет рассмотрен на заседании Правительства в ближайшее время. Основную волну приватизации ожидают осенью. Объяснение этому экономисты находят и в том, что люди на чужих примерах убеждаются, что сам процесс узаконивания до поры до времени скрытого имущества не влечет за собой никаких санкций и последствий. Поэтому наши граждане смело берутся обозначать и утверждать законным путем фактически принадлежащие им объекты.

