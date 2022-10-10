Охранник сауны занимался сводничеством во время дежурства в Караганде

К сотрудникам полиции поступила информация, что в одной из саун Караганды в ночное время действует притон для организации проституцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Было установлено, что подозрительное оживление в сауне наблюдалось, когда на дежурство заступал 40-летний охранник данного заведения.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что оказывал услуги по вызову девушек легкого поведения для клиентов сауны. Причем каждый вызов сводник оценивал в 5 тысяч тенге.

Услуги же девиц низкой социальной ответственности стоили от 20 до 50 тысяч тенге, отметили в полиции.

Ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".