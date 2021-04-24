Охранника жилого комплекса ранили из охотничьего ружья в Алматы
В охранника жилого комплекса "Бухар Жырау Тауэрс" в Алматы неизвестный выстрелил из охотничьего ружья и скрылся, передает Kazpravda.kz.
Очевидцы выложили видео о происшествии в Instagram. Авторы публикации сообщили, что в ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" была стрельба, пострадал охранник. Человек, стрелявший в него из охотничьего ружья, скрылся в паркинге. На месте работает полиция.
В Департамента полиции Алматы подтвердили факт стрельбы и сообщили, что имел место конфликт между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, который начал стрелять, предположительно, из охотничьего ружья. Охранник госпитализирован с ранением в ногу. Полиция ведет поиск подозреваемого.