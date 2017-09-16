Общество
Охранявшие ЭКСПО-2017 солдаты из Шымкента вернулись домой
Военнослужащие из Шымкента, которые были задействованы в охране объектов ЭКСПО-2017, вернулись домой, сообщает портал Otyrar.kz.

"В воинской части 10216, базирующейся в Шымкенте, встретили колонну военнослужащих, прибывших из Астаны. С мая этого года военнослужащие гарнизона несли службу на территории всемирной выставки ЭКСПО-2017", - отмечается в сообщении на портале.

Как уточняет Otyrar.kz, более ста бойцов на 40 единицах военной техники несли службу, обеспечивая безопасность полетов воздушных авиалиний.

Солдат встретили родные, близкие и сослуживцы. Сразу после встречи — торжественное построение, благодарственные слова и заслуженная увольнительная.

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