Охранявшие ЭКСПО-2017 солдаты из Шымкента вернулись домой
Военнослужащие из Шымкента, которые были задействованы в охране объектов ЭКСПО-2017, вернулись домой, сообщает портал Otyrar.kz.
"В воинской части 10216, базирующейся в Шымкенте, встретили колонну военнослужащих, прибывших из Астаны. С мая этого года военнослужащие гарнизона несли службу на территории всемирной выставки ЭКСПО-2017", - отмечается в сообщении на портале.
Как уточняет Otyrar.kz, более ста бойцов на 40 единицах военной техники несли службу, обеспечивая безопасность полетов воздушных авиалиний.
Солдат встретили родные, близкие и сослуживцы. Сразу после встречи — торжественное построение, благодарственные слова и заслуженная увольнительная.