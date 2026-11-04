Oi-Qaragai признан лучшим

Туризм
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По решению жюри международной отраслевой премии Ski Business Awards лучшим горнолыжным комплексом стран СНГ в текущем году признан курорт Oi-Qaragai, расположенный в Талгарском районе Алматинской области. 

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Эту новость озвучили в пресс-службе Минтуризма и спорта. По информации ведомства, данное достижение подтверждает высокий потенциал отечественной туристской отрасли и конкурентоспособность казах­станских турбаз.

Ежегодная премия Ski Business Awards проводится в рамках Форума туристских территорий (FTT), объединяющего представителей горнолыжной индустрии. Награды присуждаются за развитие инфраструктуры, внед­рение современных технологий и повышение качества услуг. Нынче за престижные статуэтки борьбу вели около 250 номинантов из стран Содружества. 

Для Oi-Qaragai это не первое меж­дународное признание. Ранее курорт становился лауреатом премии в номинациях «Лучшее IT-решение» и «Лучшая программа детского лагеря». В 2025-м на территории горнолыжного парка отдохнули 660 тыс. гостей. С начала текущего года турпоток вырос еще на 20%, достигнув 800 тыс. человек. 

В настоящее время за счет частных инвестиций осуществляется проект по расширению курорта стоимостью 53,2 млрд тенге. Пре­дусмотрены прокладка новых канатных дорог, системы искусственного оснежения горных склонов, строительство многоуровневого паркинга и объектов круглогодичного отдыха. В результате к 2028 году будет увеличена пропускная способность комплекса, создано до 1 200 новых рабочих мест. 

Другую престижную награду премии Ski Business Awards, врученную за высокое качество услуг и внедрение новых форматов отдыха, получил комплекс Shymbulak Mountain Resort, расположенный в Алматы. Ранее эта турбаза также удостаивалась звания лучшего горнолыжного курорта СНГ. 

К слову, оба объекта входят в цент­ральную зону формируемого ныне Алматинского горного кластера. В последние годы горнолыжный сегмент региона развивается достаточно интенсивно, привлекая отечественных и зарубежных инвесторов. По оценкам экспертов отрасли, благодаря строительству новых и модернизации действующих курортов пропускная способность горного кластера Алматы вырастет с нынешних 2 млн до 8–9 млн туристов в год. 

#Казахстан #туризм

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