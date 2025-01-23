Оk, Google, или Онегин наших дней

Постановка Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького называется «Евгений Онегин». Сцены из романа. Наши дни. Новая редакция». Российский режиссер Юрий Квятковский представил собственное видение шедевра русской литературы.

После открытия занавеса на сцене появляется Дамир Атанбаев в образе юного читателя в строгом костюме и с гаджетом, он просит поисковую систему Google объяс­нить значение некоторых старинных слов из произведения Пушкина, непонятных современной молодежи. Затем актеры начинают читать речитативом первую главу романа: мелодекламация в стиле хип-хоп вызывает и удивление, и восхищение, и оказывается весьма органичной.

Как оказалось, роман, именуе­мый «энциклопедией русской жизни», хорошо вписывается и адаптируется под нынешние культурные реалии. В смелом прочтении оригинального текста отражается попытка ответить на вопросы о том, как бы сложились взаимоотношения персонажей в другой обстановке. Класси­ческая поэзия неожиданно приобретает современные ритмы. Но главное, что в таком формате на первый план выходят не внешние приметы времени, а адекватная реальности интонация, полная иронии и горечи, без романтического пафоса.

Спектакль с современным плас­тическим и музыкальным решением получился ярким и философским, пронзительно искренним и дерзким благодаря невероятному переплетению временных пространств. По задумке режиссера, образы главных героев раздвоены, поэтому наблюдать за сюжетными перипетиями становится вдвойне интереснее. Сценическое действие изобилует находками. Например, в сценах, где Онегин становится клиентом барбершопа, и все происходящее он снимает на смарт­фон с селфи-палкой, подобно настоящему блогеру.

Подвижные декорации соз­дают отдельные визуальные метафоры. Так, с деревянного дома внезапно слетает крыша, позже его и вовсе разбирают на части, сохранив каркас. Мячики для пинг-понга используются в сцене дуэли Онегина и Ленского, что смотрится по-спортивному зрелищно.

Спектакль музыкален и ритмичен. Использована известная музыка разных жанров: это фрагмен­ты из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, рок-хиты, клубные треки, песни популярного рэпера Скриптонита...

Бурные аплодисменты зрителей адресованы актерам Максиму Ященко, Дмитрию Маштакову, Ульяне Апрельской, Екатерине Максим, Данилу Хомко, Илье Соболеву, Саги Саржану, Анастасии Понеделковой, Людмиле Крючковой, Екатерине Матасовой, Айжулдыз Баглановой, Эльмире Фатыховой, Асель Крас­никовой, Диасу Кожантаеву, напомнившим о богатейшем творческом наследии великого русского поэта.

– Данный спектакль оказался важен для театральной труппы, поэтому было принято решение о возобновлении постановки. Костяк артистов по-прежнему исполняет свои роли, но теперь к ним присоединились и молодые актеры, – говорит о своей работе режиссер Юрий Квятковский. – Классика в разные временные периоды раскрывается по-разному. Стихотворный текст произносится в определенном темпе. Это произведение о несвое­временности и несовпадении, ведь к главному герою понимание приходит слишком поздно... Каждому в зале есть над чем задуматься.

Роль Евгения Онегина исполняет Максим Ященко:

– Надеемся, что наш спектакль побудит подростков и молодежь обратиться к литературным шедеврам. Классика не теряет ­своей актуальности. Современные детали помогают узнать свои черты в книжных героях. Кареты сменились на автомобили, свечи – на электричест­во, но взаимоотношения людей, их любовь, дружба, ненависть, искренность и предательство остались неизменными.

По словам актрисы Ульяны Апрельской, успех спектакля кроется в сочетании качественного, глубокого литературного материала, талантливой режиссуры, стильного визуального ряда и ярких актерских работ.

– Спектакль технически очень насыщенный, динамичный. Каж­дая сцена создавалась и репетировалась с большим доверием к режиссеру. Могу сказать, что мой абсолютный фаворит – сцена ­дуэли Онегина и Ленского. Всегда наблюдаю, как работают коллеги, и ощущаю рождающую­ся особую энергию... К творчеству Александра Сергеевича Пушкина отношусь с огромной любовью и считаю большой актерской удачей и свою роль, и в целом весь наш спектакль. Нам удалось прикос­нуться к великому роману, к судьбам героев, о которых вроде бы все известно, но на самом деле это и так, и не так. Тем интерес­нее актерам играть, а зрителям наблюдать за происходящим.

Актеры отмечают, что эта пос­тановка стала для театра нас­тоящим вызовом и огромным творческим достиже­нием. Напомним, что спектакль поставлен при поддерж­ке Министерства культуры РФ и АНО «Русские сезоны», а первую версию презентовали в

2017-м при содействии Союза театральных дея­телей России. Спектакль стал лау­реатом V Международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение» в ­Алматы, XX Международного театрального фес­тиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, обладателем Гран-при VI Международного теат­рального фестиваля Samgau в Астане, завоевал признание критиков и любовь зрителей.