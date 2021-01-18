​Оказали доверие

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Маулен Кожа

Накануне его кандидатуру на должность спикера палаты партийной фракции в Мажилисе предложил Елбасы, Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев.

А на пленарном заседании кандидатуру палате представил депутат Дархан Мынбай, который отметил большой профессиональный, политический опыт Нурлана Нигматулина, результативность работы по выполнению задач, поставленных Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, умение налаживать конструктивный диалог со всеми парламентскими фракция­ми в Мажилисе предыдущих созывов.

Других предложений по кандидатам на пост председателя Мажилиса не поступило.

Выступивший от имени Демок­ратической партии Казахстана «Ак жол» депутат Азат Перуашев поддержал предложенную кандидатуру.

– С приходом Нурлана Нигматулина мы получили возможность открыто высказывать свое мнение по любым вопросам. С тех пор практика, когда нам отключали микрофон, осталась в прошлом. Более того, именно Нурлан Зайруллаевич, повторно став спикером Мажилиса в 2016 году, инициировал поправку в регламент палаты о том, чтобы «слово для выступления от имени фракции предоставлялось в обязательном порядке», – сказал Азат Перуашев.

Также за предложенную кандидатуру от имени Народной партии Казахстана высказался и Айкын Конуров.

– Мне, как рядовому депутату, а потом уже и как руководителю фракции, довелось работать под руководством Нурлана Нигматулина в V и VI созывах Мажилиса Парламента. За эти годы он раскрылся в новом качестве. Нурлан Зайруллаевич стал настоящим народным избранником, который приложил все усилия для развития нашего парламентаризма в духе профессионализма, открытости и в очередной раз подтвердил статус высокоэффективного управленца уже в высшем законодательном органе, – сказал мажилисмен.

В поддержку кандидатуры Нурлана Нигматулина выступили депутаты Мажилиса Сауытбек Абдрахманов, Снежанна Имашева и Бахытбек Смагул.

В ходе тайного голосования кандидатуру Нурлана Нигматулина депутаты Мажилиса поддержали единогласно.

– Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего перед Елбасы Нурсултаном ­Абишевичем Назарбаевым, перед Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед казахстанским обществом. И я, безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, – сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Нурлан Нигматулин заверил, что в качестве спикера многопартийной палаты продолжит обеспечивать взвешенный учет мнений всех фракций политических партий, прошедших в Мажилис, и депутатской группы АНК. 

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