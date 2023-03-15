Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В столичном районе "Алматы" во время охраны общественного порядка начальник войскового наряда – рядовой Б. Юсупов и патрульный - рядовой Р. Галимов заметили мужчину, лежащего на перекрестке улиц Кажымукан – Петрова. Начальник войскового наряда рядовой Б. Юсупов доложил об этом начальнику и вызвал бригаду скорой помощи. Также гвардейцы оказали первую помощь пострадавшему. Совместными усилиями с медицинскими работниками была спасена жизнь мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

"В ходе несения патрульной службы мы стараемся не только следить за общественным порядком, но и оказывать помощь населению. Мы должны первыми прийти на помощь. Это наша задача. Главное, чтобы жизнь человека не была в опасности. Нет ничего лучше благодарности народа", - отметил начальник войскового наряда рядовой Б. Юсупов.

В ходе разбирательства в инциденте стало известно имя гражданина. После того, как мужчина пришел в себя, он отблагодарил военнослужащих воинской части 5573 за бдительное несение службы, добавили в пресс-службе.



